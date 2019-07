Er benötigt Medikamente: Polizei veröffentlicht Foto - Benson W. bereits seit drei Wochen vermisst 

Benson W. wird bereits seit Ende Juni vermisst. Nun veröffentlichte die Polizei ein Bild des Essener, er benötigt dringend Medikamente.

Mettmann/Essen - Was ist Benson W. zugestoßen? Die Polizei Essen veröffentlicht nun einen Suchaufruf, von dem 34-Jährigen fehlt bereits seit dem 29. Juni jedes Lebenszeichen. Der Essener kenianischer Herkunft besuchte zunächst seine Verwandtschaft in Mettmann, dann verliert sich seine Spur.

Polizei Essen veröffentlicht Foto: Benson W. gilt seit Ende Juni als vermisst

Wie die Polizei in dem Suchaufruf erklärt, arbeitete Benson W. am Tag seines Verschwindens zunächst in einer Firma in Mönchengladbach. Anschließend besuchte er seine Verwandtschaft in Mettmann. Hier wurde der 34-Jährige gegen 14 Uhr auch zum letzten Mal gesehen. Mit seiner Familie wohnt Benson W. im Essener Stadtteil Kettwig. Doch erst Tage nach seinem Verschwinden alarmieren die Angehörigen die Polizei. Wie Ermittler nun mitteilen, sei es völlig untypisch für Benson W., sich nicht zu melden. Ebenfalls auffällig: der 34-Jährige ließ persönliche Gegenstände und Dokumente zurück. Benson W. verfüge deshalb momentan über keinerlei finanzielle Möglichkeiten.

Auch das Mobiltelefon des Vermissten sei seit seinem Verschwinden nicht mehr erreichbar. Besonders dramatisch: Benson W. ist dringend auf Medikamente angewiesen, er verließ die Wohnung ohne seine Medizin. Auch eine suizidale Absicht könne mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen werden.

Wo ist Benson W.? Familie erklärt untypisches Verhalten des Vermissten

Zusätzlich zu dem veröffentlichten Bild wird Benson W. wie folgt beschrieben: der 34-Jährige ist kenianischer Herkunft, dunkelhäutig, hat schwarze, kurz rasierte Haare, ist zirka 180 cm groß mit einer schlanken Statur. Am Tag seines Verschwindens trug er eine graue Hose und ein Shirt in der gleichen Farbe. Der Gesuchte trägt ein Tattoo an seinem rechten Oberarm.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen oder dem aktuellen Aufenthaltsort von Benson W. machen können, werden gebeten, sich unter 0201/829-0 zu melden.

Die Polizei Essen sucht ebenfalls nach der 36-jährigen Polina P. Sie wurde noch in Mülheim in der Stadt gesehen, dann verschwand die 36-Jährige spurlos. Bereits im April wurde ein toter Säugling auf einer Wiese im thüringischen Geschwenda entdeckt. Nun veröffentlichte die Polizei Fotos. Von der Kindsmutter fehlt noch immer jede Spur.