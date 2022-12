Messer-Attacke: Mehrere Kinder auf Schulweg schwer verletzt

Von: Martina Lippl

Eilmeldung von IPPEN MEDIA. (Symbolfoto) © IPPEN MEDIA

Messer-Attacke auf dem Schulweg in Baden-Württemberg: Mehrere Kinder sind auf dem Weg zu Schule nach Medienberichten angegriffen und schwer verletzt worden.

Oberkirchberg – Zwei Mädchen sind am Montagmorgen auf dem Weg in die Schule in Oberkirchberg (Baden-Württemberg) von einem Mann angegriffen worden. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort. Das berichtet der SWR. Die beiden Mädchen sind demnach schwer verletzt in ein Krankenhaus geliefert worden.

Messer-Attacke: Zwei Mädchen auf Schulweg schwer verletzt

Der mutmaßliche Täter soll sich in ein Haus geflüchtet haben. Die Polizei hat laut SWR-Bericht drei Menschen festgenommen, darunter auch den Tatverdächtigen. Ein Sondereinsatzkommando umstellte das Gebäude. Gleichzeitig fanden Straßensperren statt. Auch Drohnen wurden eingesetzt, um sich einen Überblick zu verschaffen.

Über ihren genauen Gesundheitszustand der beiden verletzten Mächen machte die Polizei zunächst Polizist keine Angabe. Auch zur Identität des Tatverdächtigen schweigt die Polizei zunächst. Die Spurensicherung sei noch vor Ort.

„Momentan stehen wir alle unter Schock. Wir warten gerade nur ab, was die weiteren Ermittlungen der Polizei ergeben“, sagte Markus Häußler, Bürgermeister der Gemeinde Oberkirchberg zum Radiosender Donau3FM. (ml)