Diese Schlangen-Arten gibt es in NRW – eine ist sehr gefährlich

Von: Mick Oberbusch

In NRW haben zwei Mädchen eine Schlange entdeckt – im bevölkerungsreichsten Bundesland gibt es durchaus einige. Worauf man achten muss.

Kranenburg – Keine Frage: Der Anblick einer Schlange aus nächster Nähe löst wohl nur bei den wenigsten Menschen Freude aus – für einen Großteil der Bevölkerung wäre eine Begegnung mit einem solchen Reptil vielmehr ein Grund, das Weite zu suchen. Zwei Mädchen in Kranenburg am Niederrhein haben am Freitag, 9. Juni, ein solches Aufeinandertreffen erlebt – und eine Ringelnatter in der Ecke eines Gartenhauses entdeckt. Sie hatten Glück; das Reptil war ungiftig und konnte von der Feuerwehr schnell eingefangen werden. Doch Vorsicht: Es gibt auch giftige Schlangen in Nordrhein-Westfalen. Auch in anderen Fällen musste die Feuerwehr in NRW bereits wegen Schlangensichtungen ausrücken.

Schlangen in NRW: Kreuzotter und Ringelnatter vertreten – schon im Münsterland entdeckt

Eine Ringelnatter (r.) ist kein Grund zur Sorge – bei einer Kreuzotter (l.) sollte man jedoch vorsichtig sein (IDZRNRW-Montage). © imagebroker/Imago & blickwinkel/Imago

Namentlich die Kreuzotter. Wie die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT), die sich mit den schlängelnden Reptilien besonders gut auskennt, mitteilt, ist diese Schlangenart vor allem im Schwarzwald, auf der Schwäbischen Alb sowie im Alpenvorland „anzutreffen“. In NRW ist sie die seltenste Schlangenart – wurde in der Vergangenheit allerdings bereits im Münsterland südlich bis zur Lippe, im Mindener Flachland sowie in der Diepholzer Moorniederung entdeckt. Doch wie erkennt man eine giftige Kreuzotter – und wie unterscheidet man sie von nicht giftigen, dafür häufiger vorkommenden Ringelnattern?

Kreuzotter und Ringelnatter – wie kann man die beiden Schlangenarten unterscheiden?

Kategorie Ringelnatter Kreuzotter giftig Nein Ja Aussehen Oberseite graubraun in verschiedenen Abstufungen, selten ganz schwarz, meist mit dunklem Fleckenmuster Grundfarbe braun, grau, strohgelb über orangerot bis deunkelbraun, seltener auch ganz schwarz Muster Bauchseite weißlich mit dunkler, schachbrettartiger Zeichnung, im Nacken gelblich-weiße Halbmondflecken, die nach hinten von einem schwarzen Fleckenpaar begrenzt werden dunkles Zickzack-Band auf dem Rücken, dunkle Fleckenreihen seitlich und V-förmiges Hinterkopfmuster Gesamtlänge 60 bis 100 cm 50 bis 60 cm, selten bis 80 cm Gefährdung gefährdet stark gefährdet

► Ringelnattern sind mit einer Maximalgröße von 100 Zentimetern in der Regel größer als Kreuzottern (bis zu 80 Zentimeter);

► darüber hinaus sind sie in erster Linie grau, während die Schuppen der Kreuzotter braun gefärbt sind.

► Die Kreuzotter hat zudem ein charakteristisches Zickzackband auf dem Rücken;

► die Ringelnatter eine Art Schachbrettmuster auf dem Bauch.

►Der größte und wichtigste Unterschied ist jedoch die Gefahr, die von den Tieren ausgeht. Bei einer Ringelnatter braucht man keine Angst zu haben – bei der gefährlichen Kreuzotter sollte man jedoch sofort Spezialisten alarmieren.

Schlangen in NRW mindestens „gefährdet“ – sie stehen auf der Roten Liste

Eines haben beide Arten jedoch auch gemeinsam: Sie stehen auf der Roten Liste Deutschlands mit besonders bedrohten Tierarten. Auf der Homepage des „Rote Liste Zentrums“ wird der Schutzstatus der Ringelnatter als „gefährdet“, der der Kreuzotter als „stark gefährdet“ angegeben. Keine guten Nachrichten für die Schlangenarten in NRW – ob man sie nun leiden kann, oder sich am liebsten vor ihnen verstecken möchte. Übrigens: auch in Krefeld wurde im Februar 2022 eine Schlange im Garten entdeckt. (mo)