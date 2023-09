„Klimakrise oder Krieg, Hauptsache Profit“: Aktivisten dringen auf Mercedes-Gelände vor

Proteste gegen die IAA

Aktivisten sind am Samstag auf das Gelände einer Niederlassung von Mercedes-Benz vorgedrungen. Der Stuttgarter Autokonzern wurde ganz bewusst ins Visier genommen.

Stuttgart/München - Klimaproteste halten immer wieder den Verkehr in den großen Städten Deutschlands auf und führen regelmäßig auch zu Auseinandersetzungen zwischen Aktivisten und Autofahrern. Mitunter nehmen die Gruppierungen aber auch Autohersteller selbst ins Visier, so etwa bei der Feier zum 75. Jubiläum von Porsche in Stuttgart, wo Mitglieder der „Letzten Generation“ versuchten, die Party zu sprengen. Am Samstag (9. September), dem zweitletzten Messetag der IAA in München, geriet mit Mercedes-Benz auch der zweite Autohersteller aus Stuttgart erneut ins Visier mehrerer Aktivistengruppen.

Mercedes-Benz verfolgt das Ziel, von derzeit „electric first“ bis 2030 auf „electric only“ zu wechseln und will ab diesem Zeitpunkt nur noch E-Autos verkaufen. Auf Europas größter Automesse stand auch beim Konzern mit Stern die E-Mobilität im Fokus. „Mercedes-Benz zeigt auf der IAA Mobility 2023 die gesamte Bandbreite des aktuellen und zukünftigen Portfolios von elektrischen und elektrifizierten Fahrzeugen über alle Marken hinweg“, heißt es auf einer Website zur Messe. Mehrere Klimabewegungen haben den ältesten Autobauer der Welt dennoch als Klimasünder ins Auge gefasst, und ihren Unmut mit verschiedenen Aktionen kundgetan.

Mercedes-Benz: Aktivisten werfen Autokonzern unter anderem Profit durch Militärfahrzeuge vor

Wie der Bayerische Rundfunk (BR) berichtet, versuchten am Samstagnachmittag rund 100 Mitglieder einer Aktivistengruppe, auf das Mercedes-Benz-Gelände an der Donnersbergerbrücke in München zu gelangen. Die Versammlung war zuvor nicht angemeldet worden und Polizeikräfte versuchten, die Aktivsten vom Eindringen auf das Betriebsgelände abzuhalten. Dennoch schafften es rund 60 Menschen auf das Gelände, hielten ein Banner mit der Aufschrift „Mercedes – ob mit Klimakrise oder Krieg, Hauptsache Profit“ in die Höhe und warfen mit Konfetti um sich. Bei der Auseinandersetzung zwischen Polizei und Aktivsten wurden Beamte offenbar angegriffen, die Polizei München ermittelt wegen Landfriedensbruch.

Immer noch strömen immer wieder neue Leute vor Mercedes, um auf die Involvierung des Konzerns in dreckige Militärgeschäfte aufmerksam zu machen. Wir lassen eure dreckigen Deals nicht unwidersprochen! pic.twitter.com/hSrhxiyNZ5 — Smash IAA (@smashiaa) September 9, 2023

Auf der IAA 2023 war so ziemlich jedes Unternehmen der Autoindustrie vertreten, warum die Aktivisten aber direkt Mercedes-Benz ins Fadenkreuz nahmen, hat einen bestimmten Grund. Mira Klein von der Gruppe „Smash IAA“ kritisierte das Vorgehen der Polizei und begründet den Fokus auf die Schwaben laut BR damit, dass der Konzern sowohl klimaschädliche Autos produziere als auch von der Waffenindustrie profitiere. Besagte Gruppierung hatte auf ihrer Website bereits im Juni Proteste im Rahmen der IAA angekündigt, die Autokonzerne würden „vor mörderischen Geschäften“ nicht zurückschrecken und Mercedes würde nach wie vor Fahrzeuge für den Militärbedarf liefern.

Kletteraktion am Mercedes-„Cube“: Aktivistinnen kritisieren E-Autos – „Genauso gefährlich wie Verbrenner“

Mercedes-Benz und auch der seit 2021 wirtschaftlich unabhängige Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck produzieren tatsächlich nach wie vor Fahrzeuge für den Militärbedarf. Daimler Truck hat kürzlich etwa über 100 Offroad-Lkw an die Ukraine geliefert und die G-Klasse von Mercedes gibt es in einer Sonderanfertigung für Spezialeinheiten. Die Klimaaktivisten werfen dem Autobauer, wie auch Volkswagen und Co., deshalb vor, direkt von Kriegen wie dem in der Ukraine, in der Türkei oder im Jemen zu profitieren. Der Protest vor der Mercedes-Niederlassung war allerdings nicht die einzige Aktion gegen den Weltkonzern im Rahmen der IAA.

+ Im Rahmen der IAA drangen Aktivisten auf das Gelände einer Mercedes-Niederlassung in München vor. © Sven Hoppe/dpa & IMAGO/Manfred Segerer

Ebenfalls am Samstag, 9. September, unternahmen Aktivistinnen aus Ulm eine waghalsige Kletteraktion am Mercedes-„Cube“, dem zentralen Standort des Autokonzerns auf dem Odeonsplatz in München. Die Mitglieder der Gruppierung „Unterstützer des wissenschaftlichen Diensts des Bundestags“, befestigten ein Banner mit der Aufschrift „Mit Vollgas in die Klimahölle“ direkt beim großen Mercedes-Stern auf dem imposanten roten Gebilde. Die Aktivistinnen kritisierten dabei auch die E-Autos, auf die sich Mercedes inzwischen deutlich fokussiert. „Wir brauchen keine bloße Antriebswende“, sagte eine der beiden Aktivistinnen laut der Südwest Presse. „E-Autos sind genauso gefährlich, platzhungrig und laut wie Verbrenner.“

Der Süddeutschen Zeitung (SZ) zufolge dauerte die Aktion rund zwei Stunden, bevor Rettungskräfte die beiden Aktivistinnen mithilfe einer Drehleiter und eines Sprungkissens vom Gerüst des Kubus räumen konnten. Im Rahmen der IAA geriet zudem auch Porsche erneut ins Visier von Protesten. Aktivisten legten gezielt Porsche-Modelle in Berlin lahm und sandten eine Botschaft an Finanzminister Christian Lindner (FDP).

