Mega-Militär-Manöver: USA proben den Ernstfall

"Defemder Europe 20" ist die größte Militärübung der Amerikaner in Europa in der jüngeren Geschichte.

Heilbronn/Wiesbaden - Spannungen bestimmen immer mehr die Weltpolitik. Statt Diplomatie regiert immer häufiger Waffengewalt. Erst kürzlich eskalierte der Konflikt zwischen den USA und dem Iran. Die Angst vor einem Dritten Weltkrieg wird immer realer.

Entsprechend bereitet sich auch die US-Army auf den Ernstfall vor. Zwischen Februar und Juli findet daher die großangelegte Übung "Defender Europe 20" zur Mobilisierung der Truppen in Europa statt. Deutschland kommt damit wegen seiner Lage eine wichtige Rolle zu. Neben Transporten durch die Bundesrepublik soll es in Grafenwöhr in Bayern zu einer Übung kommen.

Laut der Gießener Allgemeine* ist zudem ein Einfluss auf den Zug und Straßenverkehr nicht ausgeschlossen. Es soll allerdings Ausnahmen geben. Sowohl Heilbronn als auch Gießen und das Umland der beiden Städte werden im Rahmen der Übung "Defender Europe 20" durchquert. Wie echo24.de* berichtet soll vor allem Ausrüstung transportiert werden. Nur: Wie läuft die Übung genau ab und welche Folgen hat das für die Bevölkerung?

