Familienvater schlägt Ehefrau - als sich Tochter (7) einmischt, eskaliert die Situation komplett

Absolut unvorstellbar, was hätte passieren können: Ein Familienvater rastete während eines Streits mit seiner Frau vollkommen aus und dann eskalierte die Situation komplett.

Maulbronn - Es ist eine Tat, die fassungslos macht: Ein 37-jähriger Mann aus Syrien rastete am Samstag (30. März) in seiner Wohnung in Maulbronn bei Karlsruhe völlig aus und versuchte offenbar seine Ehefrau und seine 7-jährige Tochter aus dem Fenster zu werfen. Wie die Polizei Karlsruhe am Montag (1. April) berichtet, sitzt der Mann seit Sonntag in Untersuchungshaft.

Laut Polizei, habe er versucht die 24-Jährige und das Mädchen aus dem Fenster im Dachgeschoss seiner Wohnung in einer Asylunterkunft in Maulbronn gegen 11.45 Uhr zu werfen, weil sich das Paar gestritten habe. Offenbar stritten die Zwei laut den Beamten öfter. Doch am Samstag eskalierte die Situation komplett. Darüber berichtet heidelberg24*.

In einer Asylunterkunft im nicht weit entfernten Speyer eskalierte ebenfalls ein Streit - jedoch unter Bewohnern. Hier mussten insgesamt 18 Asylbewerber in andere Unterkünfte verlegt werden.

Mann schlägt auf Ehefrau ein - dann mischt sich Tochter ein

Der Mann schlug auf seine Frau ein und versuchte sie aus dem Fenster zu drücken. Als sich die Tochter einmischte, hob er das Kind hoch und wollte sie ebenfalls aus dem Dachgeschossfenster des zweistöckigen Hauses werfen. Den Ermittlungen zufolge konnte die Mutter glücklicherweise Schlimmeres verhindern, weil sie dazwischenging.

Oft gelesen: Unbekannter vergewaltigt 15-Jährige in Mannheim: Polizei sucht dringend Zeugen

Als die Polizei Maulbronn eintraf, war der Mann laut den Beamten noch immer sehr aggressiv und vor allem uneinsichtig und wurde vorläufig in der Asylunterkunft festgenommen. Während seiner Festnahme bedrohte und beleidigte er die Polizei. Gegen ihn wird wegen des Verdachts eines versuchten zweifachen Tötungsdeliktes ermittelt. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Pforzheim dauern an.

Erst kürzlich sorgte eine Tat in Pforzheim für Entsetzen, als ein Mann gesucht wurde, der nicht nur eine Frau vergewaltigt haben soll, sondern auch noch ein Menschenleben auf dem Gewissen hat!

*heidelberg24 ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

jab/pol