Maßnahmen für den Corona-Winter: Lockdowns ausgeschlossen

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach stellt Entwurf für Corona-Maßnahmen vor. (Symbolfoto) © Bernd von Jutrczenka/dpa

Für die nächste Corona-Welle im Herbst ist ein Entwurf für das Infektionsschutzgesetz vorgelegt worden. Lockdowns soll es demnach nicht mehr geben. Lesen Sie hier, was bislang bekannt ist:

Wie die Erfahrungen der letzten zwei Jahre gezeigt haben, müssen wir im Herbst mit einer erneuten Welle des Coronavirus rechnen. Damit Deutschland dieses Mal besser auf den „Corona-Winter“ vorbereitet ist, wird derzeit schon an einem Entwurf für das Infektionsschutzgesetz gearbeitet. Dieser wird am Mittwoch (3. August) von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach und Bundesjustizministerium Marco Buschmann vorgestellt.

HEIDELBERG24 berichtet, was in dem Entwurf der Corona-Maßnahmen steht und warum Baden-Württemberg Kritik daran übt.

„Deutschland soll besser als in den vergangenen Jahren auf den nächsten Corona-Winter vorbereitet sein“, erklärt Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. (dh)