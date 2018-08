Massen-Evakuierung vor Kölner Altstadt: Schiff auf Rhein steckengeblieben

Über 120 Schiffsinsassen steckten auf einem Fahrgastschiff auf dem Rhein vor der Kölner Altstadt fest. Der Bug des Schiffes geriet vor der Anlegestelle auf Grund.

Köln - Ein mit rund hundert Passagieren besetztes Fahrgastschiff hat sich auf dem Rhein vor der Kölner Altstadt festgefahren. Der Schiffsführer wollte an einem Anleger festmachen, als der Bug auf Grund geriet, wie die Wasserschutzpolizei in Duisburg am Montag mitteilte. Aus eigener Kraft kam das Schiff nicht mehr frei.

Die rund 120 Schiffsinsassen, darunter 97 Passagiere, sollten von Bord gebracht werden. Anschließend sollte versucht werden, das havarierte Fahrgastschiff mit Hilfe eines zweiten Schiffs frei zu bekommen.

Lesen Sie auch: Britin überlebt zehn Stunden in der Adria.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Oliver Berg