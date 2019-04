Familiendrama: Mann sticht immer wieder auf Ehefrau ein – dann flieht er mit den Kindern

Aus Eifersucht sticht ein Mann in Marburg immer wieder auf seine Ehefrau ein. Anschließend flieht er mit seinen vier Kindern.

Marburg - Am Samstag (20. April) gegen 17.30 Uhr hat es in Marburg - Cyriaxweimar zu einem versuchten Tötungsdelikt gegeben. Im Rahmen eines Familienstreites stach der 44-jährige Ehemann im Badezimmer des gemeinsamen Hauses mehrfach mit einem Messer auf den Oberkörper seiner 33 Jahre alten Ehefrau ein, um diese zu töten, berichtet op-online.de*

Nach der Tat floh der Täter mit den vier gemeinsamen Kindern (zwei Jungen und zwei Mädchen im Alter von fünf, sieben, zehn und 13 Jahren) mit einem Auto.

Mann will Ehefrau in Marburg töten: Spur führt nach Schleswig-Holstein

Ein Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau ins Krankenhaus, wo Ärzte eine Notoperation durchführten. Derzeit besteht für das Opfer keine akute Lebensgefahr mehr.

Im Zuge Fahndung aufgrund eines von der Staatsanwaltschaft Marburg beim Amtsgericht Marburg erwirkten Haftbefehls wurde der Täter am Sonntagabend in Schleswig-Holstein festgenommen. Die in seiner Begleitung befindlichen Kinder wurden unverletzt in Obhut genommen.

Beim derzeitigen Ermittlungsstand gehen Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei von Eifersucht als Tatmotiv aus. (chw)

Lesen Sie auch bei op-online.de:

Tierquäler wirft Eichhörnchenbabys in dem Müll - so geht es den Tieren: Ein Tierquäler wirft in der Region Offenbach achtlos drei Eichhörnchenbabys in den Müll. Ein Nachbar schreitet rechtzeitig ein und rettet die Tiere. So geht es ihnen heute.

Feuer beschädigt mitten in der Nacht fünf Autos: Brandstiftung in Neu-Isenburg? In der Nacht zum Dienstag werden in Neu-Isenburg fünf Fahrzeuge beschädigt oder komplett zerstört. War es Brandstiftung? Die Polizei sucht dringend Zeugen.

Motorradfahrer verliert beim Überholen die Kontrolle - Mann stirbt: Ein Motorradfahrer verliert bei Schauenburg die Kontrolle über sein Fahrzeug und kracht in ein Auto. Der Unfall endet tödlich.

*op-online.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.