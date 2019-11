Säuglinge auf Frühchenstation vergiftet: Krankenschwester unter Verdacht - sie schweigt bis heute

Skandal an der Uniklinik Marburg

+ © dpa / Britta Pedersen Frühgeborene Kinder auf einer Frühchenstation. (Symbolfoto) © dpa / Britta Pedersen

An der Uniklinik in Marburg werden 2015 und 2016 auf der Frühchenstation Säuglinge vergiftet. Eine Krankschwester gerät unter Verdacht. Sie schweigt bis heute. Am Donnerstag wird das Urteil erwartet.