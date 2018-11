Frau verlässt Bank - als sie drei Männern begegnet, beginnt das Grauen

Eine 27-Jährige verlässt die Bank - als sie drei Männern begegnet, beginnt das Grauen.

Marburg - Schlimmer Grapsch-Angriff auf eine junge Frau in Kirchhain (etwa 15 Kilometer östlich von Marburg gelegen). Als die 27-Jährige eine Bank verlässt, begegnet sie plötzlich drei Männern - dann beginnt das Grauen. Darüber berichtet extratipp.com*.

Marburg: Frau kommt aus Bank und wird angegriffen

Die Frau kam laut Pressemeldung der Polizei Marburg am Samstag, den 3. November, zwischen 6 Uhr und 6.30 Uhr aus einer Bank in der Bahnhofstraße in Kirchhain. Drei Männer kamen plötzlich auf sie zu und nahmen sie in die Mangel. Sie fassten die 27-Jährige mehrfach unsittlich an - obwohl diese sich mit Händen und Füßen dagegen wehrte. Die Perverslinge griffen sogar so fest zu, dass die Frau mehrere Blutergüsse davon trug, berichtet die Polizei in ihrer Pressemeldung.

Polizei Marburg sucht nach drei Männern

Die drei Männer ergriffen schlagartig die Flucht, nachdem die Frau zwei der Angreifer gezielt gegen die Beine getreten hat. Alle drei Täter sollen nach Aussage der Geschädigten "ausländischer Herkunft" sein. Die Unbekannten waren jeweils etwa 1,80 Meter groß, schlank und hatten dunkle Haare. Die Polizei Marburg sucht nun nach der Gruppe. Hinweise unter Telefon (06421) 4060.

Matthias Hoffmann

