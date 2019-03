Der süßeste Igel auf Instagram: Mr. Pokee ist tot

Dieser Igel ist ein absoluter Star auf Instagram und Facebook. Er hat über 1,3 Millionen Fans in den sozialen Netzwerken. Doch nun ist Mr. Pokee tot:

Mannheim - Er war wohl einer der süßesten Stars auf Instagram: Mr. Pokee. Der kleine Igel aus Mannheim hatte mehr als 1,3 Millionen Fans. Seine Fotos und Videos gehen um die Welt und begeistern täglich unzählige Menschen.

Doch nun muss seine Besitzerin Litha eine traurige Nachricht vermelden: Der beliebte Instagram-Star ist tot.

Mr. Pokee erkrankt nach Zahn-OP: Für den Igel beginnt der Kampf ums Überleben!

„Das ist wahrscheinlich das Schwerste, was ich je tun musste“, beginnt Litha die traurige Nachricht. Am Samstag (2. März) erklärt sie, dass der Igel nach einer Zahn-Operation an einer Blutinfektion erkrankte. Trotz Antibiotika ging es dem drei Jahre alten Tier immer schlechter. Mitten in der Nacht brachte Litha ihren geliebten Pokee zu einer Notfallklinik, weil er sich nicht mehr bewegen konnte. „Der Tierarzt hat alles getan, was er konnte, ich habe alles getan, was möglich war und Pokee hat den ganzen Tag und Nacht gekämpft“, schreibt die Besitzerin.

Instagram-Star Mr. Pokee: Igel stirbt nach Zahn-OP

Litha schreibt schließlich: „Er ist eingeschlafen und sah heute morgen so friedlich und dankbar aus.“

Bei einem Treffen mit MANNHEIM24* sagte die Besitzerin über ihre außergewöhnliche Beziehung zu ihrem Igel: „Ich kann nicht ohne ihn, er aber auch nicht ohne mich." Sie nahm ihr Haustier öfter mit in Urlaub, posierte beispielsweise mit ihm vor dem Eiffelturm:

