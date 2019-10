Drama in der Achterbahn: Fahrgäste stecken fest - drei Verletzte

Es ist wohl der Albtraum eines jeden Achterbahn-Freundes: Im Fahrgeschäft zu sitzen und nicht mehr vorwärts zu kommen.

Mannheim - Länger als eine Stunde haben mehrere Besucher der Mannheimer Herbstmesse am Mittwochabend in einer Achterbahn festgesteckt. Wie es dazu kommen konnte, solle nun von Stadt und TÜV untersucht werden, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstag. Den Angaben zufolge mussten sieben Menschen in zwei Gondeln des Fahrgeschäfts in bis zu zehn Metern Höhe ausharren. Sie wurden von der Feuerwehr unter anderem mit Hilfe einer Drehleiter gerettet.

Gefangen in der Achterbahn: Drei Fahrgäste wurden verletzt

Laut Polizei hatten sich aus unbekannten Gründen Teile der Beleuchtung gelöst - dies führte vermutlich zu einem Kurzschluss. Drei Fahrgäste seien von herabfallenden Teilen getroffen und leicht verletzt worden. Die Stadt hat den Betrieb der Achterbahn vorerst verboten.

