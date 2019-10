Frau (†33) brutal in Hausflur getötet, weiteres Opfer schwer verletzt – SEK nimmt Ex-Freund fest

Am 27. Oktober wird in Mannheim eine 33-jährige Frau in einem Hausflur getötet, eine weitere Frau wird schwer verletzt. (Symbolfoto)

Mannheim - SEK-Einsatzkräfte haben in Mannheim einen Mann festgenommen, der unter dringendem Verdacht steht, seine 33-jährige Ex-Freundin getötet und eine weitere Frau schwer verletzt zu haben.

Mannheim - Schreckliches Verbrechen in der Innenstadt Mannheims. In der Nacht auf Sonntag (27. Oktober) verständigt ein Zeuge die Polizei, nachdem er im Flur eines Anwesens in den sogenannten Quadraten ein Streitgespräch gehört hatte. Als die Beamten und der Rettungsdienst wenig später in dem Wohnhaus antreffen, machen sie eine schreckliche Entdeckung: Am Boden liegt eine blutüberströmte Frau mit schweren Verletzungen, die offensichtlich durch „scharfe und stumpfe Gewalt“ verursacht wurden, wie die Polizei berichtet. Für die 33-Jährige kommt jede Hilfe zu spät, die Frau stirbt trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen am Tatort. Über das schreckliche Verbrechen berichtet MANNHEIM24*.

Mannheim: Frau (†33) brutal getötet – SEK nimmt Ex-Freund fest

Doch die 33-Jährige ist nicht das einzige Opfer: Im Hausflur treffen die Einsatzkräfte auf eine weitere schwer verletzte Frau mit Stichverletzungen. Sie wird sofort in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert – ihr Verletzungen sind glücklicherweise nicht lebensbedrohlich.

Die Ermittler gehen aufgrund der Gesamtumstände der schrecklichen Bluttat in der Innenstadt von Mannheim von einem einem Tötungsdelikt und einem versuchten Tötungsdelikt aus. Als dringend tatverdächtig gilt der Ex-Freund der Getöteten – zwischen dem ehemaligen Liebespaar soll es zuvor in dem Hausflur zu einer lautstarken Auseinandersetzung gekommen sein.

Der mutmaßliche Täter wird am frühen Sonntagmorgen durch Einsatzkräfte des SEK festgenommen. Er soll demnächst einem Haftrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt werden.

Erst vor rund zwei Monaten war es in Mannheim zu einer tödlichen Beziehungstat gekommen: In einer Wohnung im Stadtteil Rheinau hat ein 29-jähriger Mann seine 22-jährige Ex-Freundin mit insgesamt 40 Messerstichen brutal getötet – im Anschluss springt er aus dem 5. Stock, überlebt jedoch schwer verletzt.

Mannheim: 33-jährige Frau in der Innenstadt durch scharfe und stumpfe Gewalt getötet

Zum Alter des Ex-Freundes der Getöteten, zum Alter des zweiten Opfers und zu den Hintergründen der Bluttat in Mannheim wurden bislang noch keine Angaben gemacht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Kriminalkommissariats Mannheim dauern an – alle Neuigkeiten zu der schrecklichen Tat gibt es auf MANNHEIM24.

