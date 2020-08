Mann aus Hofgeismar vermisst - er benötigt medizinische Hilfe

31-jähriger Helmut C. aus Hofgeismar (Kreis Kassel) vermisst

Die Polizei wendet sich mit einer Vermisstenmeldung an die Bevölkerung. Der Mann aus Hofgeismar ist orientierungslos und benötigt Hilfe.

Ein 31-jähriger Mann aus Hofgeismar bei Kassel wird seit Samstag, 22.08.2020 vermisst.

bei wird seit Samstag, 22.08.2020 vermisst. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche.

Der Mann ist orientierungslos und benötigt medizinische Hilfe.

Hofgeismar - Der 31-jährige Helmut C. aus Hofgeismar bei Kassel wird seit Samstag (22.08.2020) vermisst. Nach Angaben der Polizei verließ er die elterliche Wohnung in Hofgeismar gegen 16.00 Uhr.

Mann aus Hofgeismar bei Kassel vermisst: Er benötigt medizinische Hilfe

Möglicherweise wurde er gegen 18.00 Uhr noch einmal im Bereich der Gustav-Heinemann-Schule in Hofgeismar in Richtung Bahnhof gesehen. Der Vermisste Helmut C. ist orientierungslos. Wie die Polizei mitteilt, kann der 31-Jährige nicht sprechen und ist taub. Er benötige medizinische Hilfe, heißt es weiter.

Bei der Suche nach dem Vermissten Helmut C. bittet die Polizei um Mithilfe. Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Aussehen: 170 cm groß, kräftige Figur, kurze schwarze Haare, Vollbart.

Kleidung: Blaue Jeans, hellblauer Pullover, weiße „Fila“-Turnschuhe

Mann aus Hofgeismar vermisst: Polizei bittet darum, sich ihm anzunehmen

Die Polizei bittet darum, dass Personen, die auf Helmut C. treffen, sich um ihn kümmern und umgehend die Polizei in Hofgeismar zu informieren. Die Telefonnummer lautet: 0561/910 2820. Auch jede andere Polizeidienstatelle kann bei Auffinden des Vermissten informiert werden. (aka)

Eine 13-Jährige aus Bad Homburg, die vermisst wurde, ist wieder da. Das Mädchen kam von alleine in seine Einrichtung zurück.

Zwei Kinder aus Fulda wurden vermisst. Sie wurden wohlbehalten aufgegriffen. Die Polizei dankt für die Mithilfe.