Mann aus NRW wurde seit Jahren vom Amt für tot erklärt – plötzlich taucht er wieder auf

Mann aus Hamm wurde seit Jahren vom Amt für tot erklärt – plötzlich taucht er wieder auf © Robert Szkudlarek/wa.de

In Hamm in NRW galt ein Mann als tot - weil das Amt das so festgestellt hatte. Plötzlich tauchte er jedoch wieder auf. Was hinter dieser Geschichte steckt.

Hamm - Wie vom Erdboden verschluckt war für lange Zeit ein Mann aus Hamm in NRW. Er wurde gar für Tot erklärt. Fälschlicherweise, wie sich herausstellte. Denn mehr als eine Dekade später ist er wieder da. Die ganze Geschichte erläutert wa.de.

Aufgefallen war das Ganze, als der Mann sich im Bürgeramt einen neuen Personalausweis beantragen wollte. Laut Meldeverzeichnis war er jedoch gestorben - allerdings beruhte das nicht auf einer Datenpanne.