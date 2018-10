Fahrkartenautomat explodiert und fliegt durch die Luft - Mann (19) wird getroffen und stirbt

Bei der Explosion eines Fahrkartenautomaten auf einem S-Bahnhof in Halle in Sachsen-Anhalt ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Die Polizei ermittelt und hat einen schrecklichen Verdacht.

19-Jähriger wird von Fahrkartenautomat getroffen - war das Opfer auch der Täter?

Update vom 21. Oktober, 10.32 Uhr: Wie die Bild berichtet, handelt es sich bei dem Opfer um einen 19-jährigen Mann. Ärzte und Sanitäter konnten nichts mehr für den jungen Mann tun, den ein Lok-Führer blutüberströmt gefunden hatte. Hatte das Opfer etwas mit der Sprengung des Fahrkartenautomaten zu tun. Polizeisprecher Alexander Junghans erklärte gegenüber Bild: „Ob der Verstorbene ein unbeteiligtes Opfer ist oder als Täter der Herbeiführung dieser Sprengstoffexplosion in Betracht kommt, bleibt Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.“ Neben dem 19-Jährigen trafen die Beamten wohl auch einen 15-jährigen Jungen am S-Bahnhof an, wie die Bild berichtet. Der Teenager war unverletzt.

Fahrkartenautomat explodiert und fliegt durch die Luft - Mann wird getroffen und stirbt

Halle - Bei der Explosion eines Fahrkartenautomaten auf einem S-Bahnhof in Halle in Sachsen-Anhalt ist ein junger Mann ums Leben gekommen. Die Detonation war so heftig, dass die Tür des Gerätes auf den Bahnsteig gegenüber geschleudert wurde, wie die Polizei mitteilte.

Ein Lokführer bemerkte den leblosen jungen Mann, der blutend neben dem zerstörten Fahrkartenautomaten lag, und wählte den Notruf. Die Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Opfer am Samstagabend ins Krankenhaus. Dort sei der Mann wenig später gestorben, hieß es.

Experten der Polizei suchten am S-Bahnhof Halle Südstadt bis in die Nacht nach Spuren. Auch ein Hubschrauber der Bundespolizei kreiste in der Luft. Die Frage, ob der Mann die Explosion verursacht hat oder ein unbeteiligtes Opfer ist, konnten die Ermittler zunächst nicht klären. Auf dem Bahnhof rollten am Samstagabend keine Züge mehr.

Im vergangenen Jahr kam es ei der Sprengung eines Fahrkartenautomaten in Dortmund zu einem ähnlichen Unglück, ein Mann war ums Leben gekommen.

dpa