Tochter verliert hilflose Mutter am Bahnhof – Polizei als „Helfer in der Not“

Eine Tochter verliert am Hauptbahnhof Mainz ihre Mutter. Doch die Polizei ist „Helfer in der Not“.

Mainz – Eine Streife der Bundespolizei traf am Montagabend (13.01.2020) auf eine im Rollstuhl sitzende Frau am Hauptbahnho f Mainz. Die hilflose Person war sichtlich eingeschüchtert. Anhand des Ausweises fanden die Beamten heraus, dass die Frau bereits 101 Jahre alt war, wie die Polizei am Donnerstag (16.01.2020) in einer Pressemitteilung bekannt gab. Sie wurde also kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges geboren.

Zu der Situation der Frau kam es, da ihre Tochter sie in den Massen der Menschen am Hauptbahnhof Mainz verloren hatte. Die Beamten der Polizei nahmen die Frau mit auf die Wache und umsorgten sie zunächst. Die Polizei konnte die Tochter der Frau schließlich ausfindig machen.

Die Tochter der 101-Jährigen ist selbst bereits 81 Jahre alt. Die Polizei konnte Mutter und Tochter wieder am Hauptbahnhof Mainz zusammenführen.

Beide waren über die Hilfe der Beamten sehr dankbar. Die Tochter bedankte sich mit den Worten: „Die Polizei ist doch Freund und Helfer in der Not."

Hundertjährige am Hauptbahnhof Mainz: Zahl der Menschen, die 100 Jahre alt werden, steigt

Die 101-jährige Mutter am Hauptbahnhof Mainz hat sicherlich viel erlebt und nur wenige erreichen solch ein stolzes Alter. Doch in Zukunft wird die Zahl der Menschen, die dieses Alter erreichen, weiter steigen.

In Deutschland wird jedes dritte neugeborene Mädchen, das aktuell geboren wird, das hundertste Lebensjahr erreichen. Das sagt zumindest eine aktuelle Studie des Max-Planck-Instituts für demografische Forschung. Bei den Jungs wird dies nur jeder Zehnte schaffen. In Deutschland gibt es im Jahr 2020 rund 19000 Menschen, die 100 Jahre oder älter sind.

