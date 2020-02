Großer Polizeieinsatz in Mainz: Schuss soll gefallen sein - Weiträumige Sperrung

In Mainz findet derzeit ein großer Polizeieinsatz statt. Einsatzkräfte in Schutzkleidung sperren einen Bereich im Stadtteil Weisenau ab. (Symbolbild)

Großer Polizeieinsatz in Mainz

Beamte sperren weitläufigen Bereich rund um Tanzplatz im Stadtteil Weisenau ab

Unbestätigter Verdacht: Schuss aus Gebäude heraus

Mainz – In Mainz findet derzeit ein großer Polizeieinsatz statt. Einsatzkräfte in Schutzausstattung sperren den Bereich rund um Mönchstraße/Tanzplatz im Stadtteil Weisenau ab. Das teilt die Polizei Mainz via Twitter mit. Gefahren für unbeteiligte schließe sie derzeit aus.

Auf Anfrage sagte ein Sprecher der Polizei Mainz wenige Minuten später, es gebe den Verdacht, dass aus einem Anwesen heraus ein Schuss gefallen sei. Diese Information sei aber bislang noch nicht bestätigt worden. Sicherheitshalber hätten die Einsatzkräfte das Gebiet im Mainzer Stadtteil Weisenau großräumig abgesperrt und sondierten die Lage. Ein SEK-Kommando sei derzeit nicht im Einsatz. Mehr könne man noch nicht sagen.

❗️Polizeieinsatz in Mainz Weisenau❗️

Die Bereiche Mönchstraße/Tanzplatz im Ortsteil #Weisenau werden von uns abgesperrt! Haltet euch an die Anweisungen der Polizeibeamte! #Weisenau1202 — Polizei Mainz (@PolizeiMainz) February 12, 2020

Mehr dazu in Kürze hier.

kke/ag

