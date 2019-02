13-Jährige seit Wochen vermisst: Familie startet private Suche

Polizisten suchen am Ufer der Tauber nach dem vermissten Mädchen.

Das Mädchen fiel in einen Fluss. Seit mehr als einem Monat verlaufen alle Suchaktionen erfolglos. Doch mutige Helfer schreckt das nicht ab.

Tauberbischofsheim - Die Eltern des in Tauberbischofsheim vermissten 13-jährigen Mädchens leben weiter in Ungewissheit. Seit dem 10. Januar wird das Mädchen bereits vermisst. Vermutung: Die Jugendliche ist in der Tauber ertrunken.

Aktuell werden vom Kriminalkommissariat Tauberbischofsheim verschiedene weitere Suchmöglichkeiten geprüft. Freunde und Bekannte der Familie haben in den sozialen Netzwerken zu einer privaten Suchaktion aufgerufen. Die Suche soll mit Hilfe von Freiwilligen auf und entlang der Tauber erfolgen.

