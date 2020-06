Maddie McCann: Grausiger Verdacht - Verdächtiger könnte zwei weitere Kinder entführt haben

Maddie McCann und Inga aus Deutschland gelten weiterhin als vermisst. Wurden sie beide von Christian B. entführt?

Von Maddie McCann* und der kleinen Inga aus Deutschland fehlt noch immer jede Spur.

Nun rückt der tatverdächtige Christian B. auch ins Visier im Vermisstenfall Inga und René

Ist der Deutsche für drei Verbrechen verantwortlich?

Update vom 5. Juni 2020, 21.00 Uhr: Maddie McCann und die kleine Inga werden seit Jahren vermisst. Von beiden fehlt noch immer jede Spur. Die Staatsanwaltschaft Stendal prüft einen Zusammenhang zwischen den beiden Vermisstenfällen. Es steht der Verdacht im Raum, der im Fall Maddie McCann tatverdächtige Christian B. könnte für beide Verschwinden verantwortlich sein.

Doch nun kommt noch ein dritter Fall hinzu. Vor 24 Jahren, im Jahr 1996, verschwand der sechsjährige René Hasee aus Elsdorf bei Bergheim in einem portugiesischen Badeort an der Algarve, wo auch die kleine Maddie verschwand. Er war kurz unbeaufsichtigt. Medienberichten zufolge geht die Polizei Hinweisen nach, wonach der tatverdächtige Christian B. auch für diesen Fall verantwortlich sein könnte.

Renés Vater hoffe laut der dpa, dass er nun womöglich bald Gewissheit über das Schicksal seines Sohnes haben werde. Er glaube aber nicht, dass René noch am Leben sei.

Maddie McCann vermisst: Tatverdächtiger könnte auch Inga aus Sachsen-Anhalt entführt haben

Portugal/Sachsen-Anhalt - Von der kleinen Inga aus Schönebeck fehlt noch immer jede Spur, seit mehr als fünf Jahren gilt das Mädchen als vermisst. Nun gerät Christian B. in Verdacht. Der Mann, der auch für das Verschwinden von Maddie McCann* verantwortlich sein könnte.

Alle aktuellen Informationen zu den aktuellen Geschehnissen in unserem Nachrichten-Ticker.

Maddie McCann vermisst: Tatverdächtiger könnte auch Inga entführt haben

Als das BKA am Mittwoch (3.6.) vor der Kamera der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY“* verkündet, dass Ermittler einen Tatverdächtigen im Fall Madeleine McCann aus Großbritannien haben, dürfte noch niemand das Ausmaß erahnt haben, das in diesen Minuten losgetreten wird.

Für das BKA steht fest: Die damals fast vierjährige Madeleine McCann wurde in Portugal in Praia da Luz umgebracht. Als dringend tatverdächtig gilt nun Christian B. Der Deutsche, der aktuell in Kiel im Gefängnis sitzt, soll mehrfach vorbestraft sein. Ermittler erhoffen sich Hinweise* auf zwei Telefonnummern und zwei Autos des Mannes.

Maddie und Inga vermisst: Tatverdächtiger wurde damals bereits befragt

Unter anderem sexueller Missbrauch von Kindern, der Besitz von Kinderpornografie und die Vergewaltigung einer 72-Jährigen in Portugal werden dem heute 43-Jährigen zur Last gelegt. Im Fall Maddie McCann erhoffen sich Ermittler nun durch Zeugen neue Hinweise, die den Tatverdacht* erhärten können. Doch nun kommt heraus: Christian B. könnte in einen weiteren Vermisstenfall involviert sein.

Wie Bild und die Volksstimme berichten, soll sich Christian B. am 2. Mai 2015 in der Nähe des Ortes aufgehalten haben, an dem die kleine Inga verschwand. Sein Haus soll wenige Monate später durchsucht worden sein, ein Tatverdacht erhärtete sich jedoch nicht. In seinem Haus sollen jedoch kinderpornografische Aufnahmen entdeckt worden sein.

Wie die Rechtsanwältin der Mutter von Inga nun gegenüber der Volksstimme berichtet, soll Christian B. für die damalige Zeit kein Alibi vorweisen können.

Inga vermisst: Wo ist das Mädchen aus Schönebeck?

An genau diesem 2. Mai 2015 verschwand die kleine Inga aus Schönebeck bei einem Familienausflug mit ihren Eltern spurlos. Gemeinsam verbrachte die Familie den Tag im Diakoniewerk Wilhelmshof bei Uchtspringe im Landkreis Stendal. Das damals fünf Jahre alte Mädchen verschwand, als es nach Feuerholz für ein Lagerfeuer suchen wollte.

Eine sofort groß angelegte Suche mit hunderten Einsatzkräften verlief ergebnislos, auch der Einsatz von Spürhunden und Hubschraubern brachte Inga nicht zurück.