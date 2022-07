Lufthansa-Streik am Mittwoch: Bis zu 600 Euro Entschädigung möglich

Von: Jason Blaschke

Fällt ein Flug wegen eines Warnstreiks aus, haben Passagiere Anspruch auf eine alternative Beförderung – etwa mit der Bahn. © Frank Rumpenhorst/dpa

An vielen Flughäfen legt der Lufthansa-Streik am Mittwoch (27. Juni) unzählige Flüge lahm. Lesen Sie hier, wie Sie als Betroffener an Ihr Geld kommen:

Mitten in der Urlaubssaison ruft die Gewerkschaft ver.di rund 20.000 Bodenpersonal-Mitarbeiter der Lufthansa zum 24-stündigen Warnstreik auf. Hintergrund sind die festgefahrenen Tarifverhandlungen. Die Gewerkschaft fordert für die Mitarbeiter 9,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 350 Euro monatlich. Die Lufthansa lehnt das ab, nun soll ein eintägiger Warnstreik wieder Dynamik in die Tarifgespräche bringen – mit chaotischen Folgen.

HEIDELBERG24 verrät, wie streit-betroffene Lufthansa-Kunden an ihr Geld kommen.

Allein am Flughafen Frankfurt/Main fallen nahezu alle Lufthansa-Flüge aus. Für zahlreiche Passagiere bedeutet das verspätete oder gar keine Flüge. Umso wichtiger ist es, im Vorfeld seine Fluggastrechte zu kennen und im Ernstfall richtig zu reagieren. Der Grund: Wenn ein Flug zu spät kommt oder annulliert wird, haben Fluggäste grundsätzlich Anspruch auf eine Entschädigung. Und abhängig von der Flugstrecke können es bis zu 600 Euro sein. (jsn)