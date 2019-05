Feuerwehrmann will Straße sperren – Autofahrerin rammt ihn und haut ab

Im westfälischen Lügde kam es am Wochenende zu einem kuriosen Unfall. Eine Autofahrerin fuhr in einem Kreisverkehr einen Feuerwehrmann an und floh dann vom Unfallort.

Lügde – Am Samstag waren Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Lügde (Kreis Lippe) im Einsatz, um eine Ölspur im Schildweg abzudecken. Dazu musste eine Straße gesperrt werden. Ein Mitglied der Feuerwehr (37) stand zu diesem Zweck in einem Kreisverkehr in Höhe Schildweg / Waldstraße. Als der Mann eine 65-jährige Autofahrerin anhielt, eskalierte die Situation, wie owl24.de* berichtet.

Lügde: PKW-Fahrerin rammt Feuerwehrmann

Gegen 19.35 Uhr wollte die Fahrerin eines silbernen Mazdas in den Schildweg in Lügde einfahren und wurde daraufhin von dem Feuerwehrmann angehalten. Nach einem Gespräch wendete die Frau ihren Wagen. Bei dem Wendemanöver fuhr die Frau den 37-Jährigen an und nahm ihn auf die Motorhaube. Danach fuhr sie einfach davon.

Die Polizei nahm sich des Falles an und beschlagnahmte umgehend den Führerschein der 65-Jährigen. Zur besseren Rekonstruktion des Vorfalls in Lügde bittet die Polizei mögliche Zeugen, sich unter Nummer 05231/60 90 zu melden.

Nach dem massenhaften Kindesmissbrauch auf einem Campingplatz in Lügde soll am 27. Juni der Prozess gegen die Angeklagten beginnen.

