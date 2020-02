Wo ist Lena C. aus Baden-Württemberg? 12-Jährige seit Weihnachten vermisst!

Seit Dezember 2019 gilt die 12-jährige Lena C. aus Baden-Württemberg als vermisst. Die Polizei suchte bisher erfolglos nach dem Mädchen.

Seit dem 23. Dezember 2019 wird die 12-jährige Lena C. aus Bietigheim-Bissingen (Baden-Württemberg) vermisst. Das Mädchen war im Laufe des vergangenen Jahres mehrfach als vermisst gemeldet worden und zuletzt in einer Jugendhilfeeinrichtung in Ludwigsburg untergebracht. Wie HEIDELBERG24* berichtet, hielt sich Lena C. seit ihrem Verschwinden zumindest zeitweise in Ludwigsburg auf.

