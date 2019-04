Paar wartet auf Flieger - Plötzlich haben sie 6 Millionen Euro im Lotto gewonnen

Ein Ehepaar aus Niedersachsen erfuhr vom Lotto-Gewinn kurz vor dem Flug in die Flitterwochen.

Ein frisch gebackenes Ehepaar aus Niedersachsen wartet am Flughafen auf den Flieger in die Flitterwochen. Dann die gute Nachricht: Sie haben im Lotto abgeräumt!

Ein frisch gebackenes Ehepaar wollte gerade in die Flitterwochen fliegen

Am Gate bekamen sie die schönste Nachricht ihres Lebens

Die zwei Männer gewannen 6 Millionen Euro im Lotto

Hannover - Kann der schönste Tag im Leben eines Menschen noch schöner werden? In gewissen Fällen schon, wie ein frisch gebackenes Ehepaar aus Niedersachsen erfahren durfte. Die zwei Männer warteten am Flughafen auf ihren Flug in die Flitterwochen und erhielten dort die wahrscheinlich schönste Nachricht ihres Lebens, wie nordbuzz.de* berichtet.

Ehepaar aus Niedersachsen gewinnt sechs Millionen im Lotto: Nachricht kommt am Flughafen

Ende Februar hatte ein Gastronom aus Hannover auf die Zusatzlotterie "Spiel 77" getippt, wie er im Gespräch mit nwzonline.de erzählt. Kurz danach kam die Hochzeit mit seinem Mann und schließlich wurde es Zeit, in die Flitterwochen zu fliegen. Die zwei befanden sich gerade am Gate und warteten auf den Flug, als die tolle Nachricht kam: Mit seiner Losnummer hatten sie satte 5 877 777 Euro gewonnen!

„Wir standen gerade am Gate und wollten in den Flieger einsteigen. Ich war sprachlos“, sagte der Niedersachse überglücklich gegenüber dem Nachrichtenportal. „Ich habe es sofort meinem Mann erzählt und wir haben die Zahlen nochmals online überprüft. Im Flieger haben wir natürlich als Erstes mit Champagner darauf angestoßen. Den ganzen Flug über dachte ich nur:Das ist wirklich doppeltes Glüc k.“

Lotto: Glück kurz nach Hochzeit - Ehepaar aus Niedersachsen hat drei Wünsche

Eine radikale Lebensänderung plant das Ehepaar allerdings nicht. Beide Männer wollen ihre Jobs als Gastronomen behalten und sich nur einige Wünsche erfüllen: Ein Eigenheim, einen Hund und eine Malediven-Reise. Dazu möchte der glückliche Gewinner seine Schwiegereltern finanziell unterstützen.

Beim HSV Hamburg ist es zu einer lustigen Twitter-Panne gekommen, über die sich viele Fans lustig gemacht haben, wie nordbuzz.de* berichtet.

*nordbuzz.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerks.

fm