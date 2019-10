Volltreffer: 2,3 Millionen Euro-Gewinn im Lotto - doch es gibt einen Haken

In Baden-Württemberg gab es einen Lotto-Gewinn in Höhe von 2,3 Millionen Euro - doch er muss geteilt werden. (Symbolbild)

In Baden-Württemberg gab es am Mittwoch einen Mega-Lotto-Gewinn. Über 2,3 Millionen Euro waren die sechs Richtigen wert. Doch es gibt einen Haken.

Stuttgart - Es ist der absolute Volltreffer: Sechs Richtige im Lotto und ein Gewinn in Millionenhöhe. Dieses Glück hatte bei der Mittwochsziehung ein Spieler aus Baden-Württemberg. Einer? Nicht ganz, denn der glückliche Gewinner muss sich den Ertrag in Höhe von 2,3 Millionen Euro mit 81 weiteren Spielern teilen.

Lotto-Gewinn in Höhe von 2,3 Millionen: 82 Gewinner

Es war nicht der Lottoschein eines Einzelnen, der am Mittwoch die richtigen Zahlen 1, 7, 16, 19, 26, 31 trug. Bei den Gewinnern handelt es sich um eine digitale Tippgemeinschaft, wie Lotto Baden-Württemberg berichtet.

Die Spieler, die sich untereinander nicht kannten, hatten sich im Internet zusammengeschlossen. Für je vier Euro konnten sie sich Anteile an der Gemeinschaft kaufen und so ihre Tipps abgeben. Die Zahlen wurden anschließend per Zufallsgenerator ermittelt. Das ist das Prinzip der Tippgemeinschaft, die sich im Falle des Süd-West-Lottogewinns wohl deutlich lohnte.

Lotto-Gewinner erhalten bis zu 100.000 Euro

Die Tippgemeinschaft war für die Spieler ein echter Glücksgriff, wie sich nun herausstellte. Denn auch wenn die 2,3 Millionen Euro unter den Spielern aufgeteilt werden, so ist ein Anteil dennoch über 10.000 Euro wert.

Wer also den maximalen Einsatz von zehn Anteilen gekauft hat, kann sich glücklich schätzen. Sein Kontostand wird um über 100.000 Euro steigen. Und diesen Maximalgewinn streichen im Fall des Süd-West-Gewinns gleich acht Spieler ein. Auch nach der Aufteilung eine ordentliche Summe, und wie heißt es so schön? Geteiltes Glück ist ja bekanntlich doppeltes Glück.

Weiterer Lotto-Gewinner aus Sachsen

Nicht nur die 82-köpfige Tippgemeinschaft hatte am Mittwoch Erfolg. Auf dem ersten Platz landete ein Mann aus Sachsen. Er hatte neben den sechs Richtigen auch die Superzahl auf seinem Lottoschein stehen und erspielte rund 5,4 Millionen Euro. Und er muss sie nicht teilen.

Ein Lotto-Gewinn bringt übrigens nicht immer Glück ...

