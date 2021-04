LKW-Unfall in Bargteheide: Brummi kracht in Wohnhaus – Familie hat Glück!

Bushaltestelle zermalmt

+ © Sebastian Peters Ein Lastwagen mit einem Anhänger krachte auf der Hamburger Straße in ein Wohnhaus. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. © Sebastian Peters

Bei Hamburg in Bargteheide kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Auf der Hamburger Straße krachte ein Lkw in ein Wohnhaus! Die Familie saß auf dem Sofa.

Bargteheide/Schleswig-Holstein – Am Mittwoch, 21. April 2021, kommt es auf der Hamburger* Straße zu einem schweren Unfall. Der Fahrer eines Lastwagens kracht in ein Einfamilienhaus. Die Bewohner, eine dreiköpfige Familie mit einem kleinen Kind, saßen direkt in dem Zimmer, wo der Lastwagen einschlug. Die Hamburger Straße wurde für mehrere Stunden gesperrt. Weitere Hintergründe zum spektakulären Unfall auf der Hamburger Straße in Bargteheide* können sie auf 24hamburg.de nachlesen. * 24hamburg.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.