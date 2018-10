Polizei schlichtet Familienstreit - doch plötzlich betritt ein Messer-Mann die Straße

Polizeibeamte schlichten einen Familienstreit - kaum sind sie weg, betritt plötzlich ein Messer-Mann die Straße.

Limburg - Heftiges Ende eines Familienstreits: Die Polizei Limburg wollte gerade von einem eigentlich harmlosen Einsatz zurück ins Revier fahren - da betrat plötzlich ein Messer-Mann die Straße! Darüber berichtet extratipp.com*.

Polizei eilt in der Nähe von Limburg zu Familienstreit

Anwohner hatten in Löhnberg-Niedershausen (etwa 20 Kilometer nordöstlich von Limburg) die Polizei verständigt, weil es Streit vor und in einem Wohnhaus gegeben hatte. Die Beamten rückten an und trafen in einer Wohnung fünf Erwachsene und ein fünf Jahre altes Kind an. Alle Erwachsenen waren betrunken. Auch die Mutter des Jungen, der von seinen Großeltern abgeholt werden musste. Die Polizei verließ anschließend die Wohnung, da der Familienstreit geschlichtet war.

Polizei Limburg will gerade fahren, da tritt Messer-Mann auf die Straße

Die Beamten wollten gerade zurück aufs Revier in der Nähe von Limburg fahren, da passierte es: Einer der Betrunkenen betrat mit einem Messer bewaffnet die Straße! Damit bedrohte er eine Gruppe von Leuten, die vor dem Mehrfamilienhaus stand. Die Polizei eilte den Menschen zu Hilfe, woraufhin der 31-Jährige flüchtete. Allerdings kam der Messer-Mann nicht weit. In seiner Wohnung wurde er festgenommen.

Limburg: Messer-Mann droht weitere Anzeige nach Familienstreit

Bei der Verhaftung wehrte sich der Mann aus der Nähe von Limburg so heftig, dass die Polizisten nach eigenen Angaben einen Schlagstock einsetzen mussten. Der Mann verbrachte die Nacht auf Samstag in einer Ausnüchterungszelle, eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Bedrohung wurde geschrieben. Die Polizei ermittelt weiterhin, ob der Festgenommene die Mutter des Fünfjährigen mit einem Messer verletzt hat. Das könnte als gefährliche Körperverletzung gewertet werden.

Julia Stanton/Matthias Hoffmann

