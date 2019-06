Starke Explosion in Limburg - Das sagt die ESA zu dem Krater 

Eine Explosion hat in der Nacht zu Montag einen großen Krater in Limburg hinterlassen. Noch ist unklar, was dort genau passiert ist.

Update, 11:33 Uhr: Nach der rätselhaften Explosion auf einem Feld in Limburg Ahlbach ist noch unklar, wie es zu dem Krater gekommen ist. Zumindest einen Asteroiden-Einschlag kann die ESA ausschließen. "Einem Asteroiden-Einschlag wäre ein weithin sichtbarer Feuerball am Nachthimmel vorausgegangen, den hätten viele Menschen in einem Umkreis von mehreren 100 Kilometern beobachtet", sagt Rüdiger Jehn, Leiter des Planetary Defence Office bei der ESA auf Anfrage. Außerdem ist kein geschmolzenes Material am Krater zu erkennen. "Bei einem Asterioden-Einschlag wird sehr viel Hitze freigesetzt worden", erklärt der Experte. So weit er das von dem Foto der Polizei beurteilen könne, hat es weder eine große Hitze, geschweige denn einen Schmelzprozess gegeben.

Die ESA beobachtet sehr aufmerksam Asteroiden, die der Erde nahe kommen könnten. Diese Projekte fallen unter den Bereich Space Safety.

Starke Explosion in Limburg - Erdbebendienst meldet Erschütterung

Update, 10:00 Uhr: Aktuell fliegt eine Drohen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) über den Krater, um sich einen Überblick zu verschaffen. Ob dort tatsächlich ein Blindgänger explodiert ist, wird sich im Laufe des Tages zeigen.

Update, 08.23 Uhr: Wie die Polizei auf Anfrage mitteilt, wurde der Krater, den Spaziergänger in einem Feld bei Limburg entdeckten, von einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg ausgelöst. Definitiv lässt sich das aber noch nicht sagen. Die Experten des Kampfmittelräumdienstes konnten bisher keine Splitter am Explosionsort finden. Nun soll der Krater im Laufe des Tages genauer untersucht werden.

In Limburg ist Weltkriegsbombe explodiert - Erdbebendienst meldet starke Erschütterung

Update, 24. Juni, 06:53 Uhr: Um genau 3:52 Uhr stellte der Erdbebendienst eine starke Erschütterung von 1,7 auf der Richterskala im Limburger Stadtteil Ahlbach fest. Eine Weltkriegsbombe war auf einem Feld explodiert und hat einen beachtlichen Krater von zehn Meter Breite und vier Meter Tiefe in die Erde gerissen, wie das Polizeipräsidium Westhessen auf Anfrage bestätigt.

Bereits in den frühen Morgenstunden hat sich daraufhin der Kampfmittelräumdienst ein Bild von der Situation gemacht. Sie Experten gehen davon aus, dass es sich bei der Bombe um ein Exemplar mit sogenannten Säurelangzeitzünder gehandelt hat. Aufgrund einer speziellen Zündvorrichtung bestünde bei diesen die Gefahr, dass sie auch Jahre später explodieren. "Das kommt immer mal wieder vor", so ein Sprecher der Polizei. Eine aktuelle Gefahr für Anwohner bestünde aktuell nicht.

Erstmeldung, 24. Juni, 6:13 Uhr: Limburg - Sonntagnacht wurden die Bewohner des Stadtteils Limburg Ahlbach in Hessen von einem lauten Knall aus dem Schlaf geschreckt. Die Erschütterung war so heftig, dass die Messgeräte des des Landesamtes für Naturschutz, Umwelt und Geologie in Hadamar ausschlugen.

Lauter Knall: In Limburg ist eine Bombe explodiert

Erst einige Zeit später stellte sich heraus, dass eine Weltkriegsbombe auf einem Feld bei Ahlbach explodiert war. Am Montag wird der Kampfmittelräumdienst sich ein Bild von der Situation machen. Die Explosion hat einen beachtlichen Krater in das Feld gerissen. Ob dort noch weitere Bomben zu erwarten sind, ist derzeit unklar. Verletzt wurde niemand.

