Frau durchlebt Ehehölle und sieht nur einen einzigen Ausweg - doch der ist hochriskant.

Eine 43-Jährige durchlebt schlimme Ehehölle. Sie will fliehen - doch ihr einziger Ausweg ist hochriskant!

Limburg - Was für eine schlimme Ehehölle muss eine Frau aus Dornburg (etwa 15 Kilometer nördlich von Limburg) durchlebt haben, dass sie in ihrer Verzweiflung diesen riskanten Ausweg genommen hat? extratipp.com* berichtet darüber.

Frau will Ehehölle nahe Limburg entfliehen - doch der Ausweg ist hochriskant

Die Pressemeldung der Polizei Limburg ist nur wenige Zeilen kurz - und dennoch lässt sich erahnen, welche Ehehölle eine 43-Jährige durchlebt haben muss. Die Frau geriet mit ihrem drei Jahre älteren Mann am Freitag um kurz vor 14 Uhr in Streit. Offenbar mit schlimmen Folgen: Wie die Beamten berichten, ging der Mann auf seine Frau los und schlug sie. Die sah nur einen einzigen Ausweg - und sprang aus dem Fenster!

Ehehölle in der Nähe von Limburg: Polizei muss einschreiten

Kurz nachdem der 46 Jahre alte Mann auf seine Frau losgegangen war, sah die 43-Jährige nur einen einzigen Ausweg: Sie sprang aus dem Fenster, das sich in zwei Metern Höhe befindet. Dabei brach sich das Opfer beide Beine. Die Polizei Limburg (Lesen Sie auch: Irrer beleidigt Hund und Besitzer - plötzlich eskaliert Situation komplett) und ein Rettungswagen rückten an. Die Beamten knöpften sich den brutalen Ehemann vor, die Sanitäter brachten die Frau in eine Klinik.

Polizei Limburg: Wohl kein Alkohol bei Ehekrach im Spiel

Eine Nachfrage bei der Polizei ergab, dass bei dem Ehestreit offenbar kein Alkohol im Spiel war. Ob der Mann bereits häufiger wegen häuslicher Gewalt aufgefallen ist, war nicht zu erfahren. Den 46-Jährigen erwartet eine Anzeige. Die extratipp.com*-Leser interessieren sich aktuell auch für folgende Meldung: Sanitäter stoppen Lkw - Blick auf Fahrer macht sogar Beamte fassungslos.

Matthias Hoffmann

* extratipp.com ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.