Mann will Lidl überfallen – und erlebt böse Überraschung

Ein 26 Jahre alter Mann hat versucht, mit derselben Masche gleich zwei Läden zu überfallen. Doch er hat die Rechnung ohne die Kunden gemacht.

Bad Sooden-Allendorf - Im Werra-Meißner-Kreis haben zwei Männer einen Überfall auf einen Supermarkt verhindert. Wie die Polizei mitteilte, warteten die 38 und 50 Jahre alten Männer am Donnerstag an der Kasse des Lidl-Markts in Bad Sooden-Allendorf, als ein 26-Jähriger die Kassiererin bedrohte.

Mann will Lidl überfallen - doch zwei Männer greifen ein

Er gab laut Polizei an, eine Waffe in seiner Jacke zu haben, und forderte Geld. "Die beherzten Kunden haben den 26-Jährigen dann überwältigt", sagte ein Polizeisprecher. Geld erbeutete er nicht, verletzt wurde niemand.

Die alarmierte Polizei nahm den 26-Jährigen fest. Eine Waffe hatte er nicht. Nur wenige Minuten zuvor hatte er in einer dm-Drogerie mit der gleichen Masche einen vierstelligen Geldbetrag erbeutet. Am Freitag sollte er dem Haftrichter vorgeführt werden.

