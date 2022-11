„Letzte Generation“ klebt sich auf Bundesstraße

Klimaaktivisten legen am Montagmorgen Berufsverkehr in Richtung Aalen lahm © Lars Reckermann

Klimaaktivisten legen am Montagmorgen Berufsverkehr in Richtung Aalen im Ostalbkreis lahm. Sie müssen mit entsprechenden Strafanzeigen rechnen.

Um 7.43 Uhr geht am Montagmorgen des 21. Novembers 2022 alles sehr schnell. Die Ampel an der Kreuzung B29/Daimlerstraße Fahrtrichtung Aalen im Ostalbkreis schaltet auf Rot. Vier Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ stellen sich auf die Straße, entrollen zwei Banner, die sie vor sich halten und blockieren eine für den Berufsverkehr wichtige Straßen im Ostalbkreis: die Bundesstraße 29. Was ihnen droht und was die Betroffenen sagen, verrät die Schwäbische Post.