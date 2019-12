Zwei Männer starben am Sonntag bei einer Party nahe Leipzig. Sie trieben leblos in einem Pool. Die Todesursache gibt Ermittlern Rätsel auf.

Die Polizei wurde in der Nacht zum Sonntag zu einer Party in Gerichshain bei Leipzig gerufen

Leipzig - Kurz vor Weihnachten endete eine Feier in der Nähe von Leipzig für zwei Männer tödlich. In der Nacht zum Sonntag wurden Polizei und Rettungskräfte gegen 2 Uhr zu dem Gelände eines Bauunternehmens gerufen.

Drei Partygäste wurden leblos aus einem Swimming-Pool geborgen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Ein Mann konnte reanimiert werden. Zwei Männer im Alter von 20 und 39 Jahren starben. Nach dem Tod eines Mannes durch eine Explosion nahe Leipzig ist das so kurz vor dem Fest schon die zweite Schreckensmeldung aus der Region.

Zwei Tote in Pool bei Leipzig: Vergiftung als Ursache?

Die Todesursache gibt den Ermittlern Rätsel auf. Die Männer waren Gäste einer Party, die auf dem Gelände eines Bauunternehmens stattfand, gingen offenbar vom Festzelt zum nahe gelegenen Pool.

„Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus und ermittelt in alle Richtungen“, sagte ein Polizeisprecher gegenüber Bild. Die Hinweise deuteten allerdings eher auf einen Unfall hin, eine Vergiftung durch Kohlenstoffmonoxid sei denkbar.

Verstorbener 20-Jähriger war Fußball-Spieler bei Lokomotive Leipzig

Der verstorbene 20-Jährige war ein ehemaliger Spieler des Fußball-Vereins Lokomotive Leipzig, wie der Regionalligist auf seiner Homepage mitteilte.

„Den 1. FC Lok erreichte heute Abend die unfassbar traurige Nachricht, dass unser ehemaliger Torhüter Pascale Gaedke tödlich verunglückt ist“. Auch der SV Dessau 05 trauert. Dort war Gaedke danach als Torhüter in der Verbandsligamannschaft aktiv. „Pascale hinterlässt seine Eltern, sowie seinen Bruder, der ebenfalls im Nachwuchs des SV Dessau 05 aktiv ist. Wir möchten an dieser Stelle seiner Familie, sowie Freunden hochachtungsvoll unser Beileid aussprechen. Wir sind in Gedanken bei euch“, schreibt der Verein. Im Anschluss spielte er beim SV Liebertwolkwitz.

Bereits im August wurde ein junger Mann in Leipzig auf tragische Weise getötet: Ein 24-jähriger Familienvater starb bei einer Schießerei.

Gerichtsmediziner untersuchen nun, woran die beiden Männer in dem Pool gestorben sind. Der dritte Mann, ein 47-Jähriger, wird derzeit im Krankenhaus behandelt.