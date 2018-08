Explosion in Leipziger Imbiss: Trümmer fliegen bis zu 25 Meter weit

In einem Imbiss in einem Leipziger Mehrfamilienhaus ist es zu einer Explosion gekommen.

Leipzig - Das Geschäft brannte völlig aus, Trümmer flogen bis zu 25 Meter weit, wie die Polizeidirektion Leipzig am Sonntag mitteilte. Zwei Frauen im Alter von 30 und 34 Jahren erlitten eine Rauchgasvergiftung und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Verletzte bei der Explosion in der Nacht zum Sonntag gab es demnach nicht.

Die Mieter seien durch einen lauten Knall geweckt worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Feuerwehr habe die Bewohner in Sicherheit gebracht. Das Haus sei nicht bewohnbar. Die Mieter seien bei Verwandten und Nachbarn untergekommen. Die Polizei prüft, ob die Explosion in dem Döner-Imbiss fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt wurde.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Söhnke Callsen