Mysteriöser Leichenfund unter Bäckerei-Terrasse: Toter galt seit 18 Jahren als vermisst

Bei Arbeiten unter einer Bäckerei-Terrasse ist eine Leiche entdeckt worden, die dort schon mehrere Jahre gelegen hatte. Eine Obduktion klärte nun die Identität des Toten.

Update vom 13. Dezember 2019: Die Identität der Leiche, die Ende September unter der Terrasse einer Bäckerei in Bad Oyenhausen in Nordrhein-Westfalen gefunden wurde, ist geklärt. Wie die örtliche Polizei berichtet, handelt es sich bei dem Toten um einen Mann aus Bad Oeynhausen, der im Januar 2001 spurlos verschwand.

Der damals 63-Jährige verließ ohne Geld und Ausweis seine Wohnung und wurde danach nie wieder gesehen. Jetzt - 18 Jahre später - wurde seine Leiche unter der Terrasse einer örtlichen Bäckerei entdeckt. Die Polizei geht nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass der Mann kurz nach seinem Verschwinden starb. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen gebe es zum jetzigen Zeitpunkt aber wohl nicht. Gefunden wurde die Leiche bei der Entfernung eines Wespennestes unter der besagten Terrasse.

Mysteriöser Leichenfund unter Bäckerei-Terrasse: Kopfverletzung gibt Rätsel auf

Erstmeldung vom 26. September 2019:

Bad Oeynhausen - Eine toter Mann hat mehrere Jahre unter der Terrasse einer Bäckerei in Bad Oeynhausen (NRW) gelegen. Das hat eine Obduktion ergeben, wie die Polizei Bielefeld am Donnerstag mitteilte.

Die Leiche war am vergangenen Freitag bei Arbeiten unter der Terrasse gefunden worden, die zur Außengastronomie der Bäckerei gehört. Wegen einer erkennbaren Kopfverletzung hatte es zunächst den Verdacht gegeben, dass der Mann getötet wurde. Die Obduktion habe jedoch ergeben, dass diese Verletzung nicht ursächlich für den Tod war, hieß es nun.

Damit bleibe offen, ob es sich um ein Tötungsdelikt handelt. Weitere Untersuchungen in der Rechtsmedizin sollen nun dabei helfen, die Frage der Identität zu klären. Die Mordkommission „Terrasse“ ermittelt.

