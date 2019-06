Tödliches Familien-Drama: Audi A4 kracht mit voller Wucht gegen Baum

In Schleswig-Holstein kam es bei Lauenburg zu einem tödlichen Familien-Drama, als ein Audi A4 nahe Hamburg mit voller Wucht gegen einen Baum krachte.

Lauenburg - Eine unfassbare Tragödie spielte sich am Montag 10. Juni, gegen 14 Uhr auf der Salemer Straße in Schmilau im Kreis Lauenburg ab. Wie nordbuzz.de* berichtet, kam es zu einem tödlichen Familien-Drama, als aus bislang unbekannter Ursache ein Audi A4 von der Straße abkam und mit voller Wucht gegen einen Baum krachte. Den Ersthelfern boten sich schreckliche Bilder.

Lauenburg in Schleswig-Holstein: Audi A4 kracht gegen Baum - Mutter stirbt unweit von Hamburg

Im Audi A4 befand sich ein Ehepaar und dessen 50 Jahre alter Sohn, der das Auto lenkte. Beifahrer war der 84-jährige Vater, die ebenfalls 84 Jahre alte Mutter und Ehefrau saß bei dem tödlichen Familien-Drama in Schleswig-Holstein unweit von Hamburg auf der Rückbank.

Als der Audi A4 mit voller Wucht gegen den Baum krachte, wurde die 84-jährige Frau so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarb. Ihr Ehemann erlitt schwere Verletzungen und ihr Sohn wurde hinterm Steuer eingeklemmt.

Die alarmierte Feuerwehr musste den Mann aus dem Wrack des Autos, dass durch die Wucht des Aufpralls bis zur Frontscheibe eingedrückt wurde, geschnitten werden.

Lauenburg in Schleswig-Holstein: Pastor betreut Angehörige nach Familien-Drama nahe Hamburg

Die Tatsache, dass sich die Familie scheinbar nur einen Kilometer vor ihrem Ziel, dem Haus der beiden Eltern in Schmilau, befunden hat, macht dastödliche Familien-Drama bei Lauenburg nahe Hamburg besonders tragisch.

Laut Lübecker Nachrichten, stellte sich der Einsatz in Schleswig-Holstein für die Rettungskräfte als extrem belastend heraus, da es sich bei dem Ehepaar um alteingesessene Mitbürger aus Schmilau handelt und fast alle eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr die Familie kannten. Die noch während des Einsatzes eintreffenden Angehörigen wurden von einem örtlichen Pastor betreut.

+ Bei dem tödlichen Familien-Drama verstarb die 84-jährige Mutter und Ehefrau © Nonstopnews

