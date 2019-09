Mann mit Messer sorgt für SEK-Einsatz in Flüchtlingsunterkunft

Spezialkräfte der Polizei sind in einer Flüchtlingsunterkunft in Langenselbold im Einsatz.

In Langenselbold sind Spezialkräfte der Polizei zu einer Flüchtlingsunterkunft ausgerückt: Ein Mann mit einer Waffe schrie herum und warf Gegenstände.

Langenselbold - Bei einem Polizeieinsatz am Montagmorgen in der Seestraße haben Spezialkräfte einen 24-jährigen augenscheinlich verwirrten Mann vorläufig festgenommen. Gegen 8.15 Uhr wurde die Polizei alarmiert, weil ein Bewohner der Flüchtlingsunterkunft mit Gegenständen geworfen, herumgeschrien und dabei ein Messer in der Hand gehalten haben soll.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hielt sich der Mann alleine in einem Dachgeschosszimmer auf. Die anderen Bewohner konnten das Haus verlassen. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt. Der 24-Jährige wird in eine Fachklinik gebracht. (red)

