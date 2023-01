Landesgartenschau in Fulda: Schlossgarten wird nicht rechtzeitig fertig

Im Schlossgarten ist noch viel zu tun – vom Wegebau über Brunneninstallation bis zu Pflanzarbeiten. © Sabrina Mehler

Im April beginnt die Landesgartenschau in Fulda - allerdings ohne den Schlossgarten. Die Bauarbeiten zur Umgestaltung werden nicht rechtzeitig fertig, wie Sie hier lesen können:

Fulda - Wenn am 27. April der Startschuss für die Landesgartenschau 2023 in Fulda fällt, die in den kommenden Monaten eine halbe Million Besucher anziehen soll, dann wird der Schlossgarten abgesperrt sein. Die Bauarbeiten zur Umgestaltung des Parks werden nicht rechtzeitig abgeschlossen sein.

Warum die Bauarbeiten länger dauern, als angenommen worden war, darüber berichtet fuldaerzeitung.de.

Es hatte sich schon abgezeichnet, nun machte Stadtbaurat Daniel Schreiner (parteilos) in einer Sitzung des Bauausschusses unmissverständlich klar, dass keine Chance mehr besteht, den Schlossgarten pünktlich zum Beginn der Landesgartenschau 2023 öffnen zu können. Schlimmer noch: Voraussichtlich wird die „grüne Oase im Herzen Fuldas“, als die der Park bezeichnet wird, erst im Spätsommer fertig.