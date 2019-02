Mann will Schlägerei zwischen Frauen schlichten – Polizei nimmt ihn sofort fest 

Streitschlichter landet im Gefängnis

+ © picture alliance / Patrick Seeger/dpa Mann landet nach Streit zwischen Frauen hinter Gittern (Symbolfoto) © picture alliance / Patrick Seeger/dpa

Zwischen zwei Frauen eskaliert ein Streit in Handgreiflichkeiten. Ein Mann will eingreifen und schlichten – doch am Ende klicken für ihn die Handschellen.