In höheren Lagen: Wetterexperte rechnet mit Schnee im August

Von: Josefine Lenz

In höheren Lagen: Wetterexperte rechnet mit Schnee im August © IMAGO/Markus Tischler

Schnee im August? In den höheren Lagen können die ersten Flocken vom Himmel fallen. Lesen Sie hier mehr darüber:

Zum Monatswechsel sinken die Temperaturen und statt Sonne satt gibt es Regen, Gewitter und Hagel. Doch damit ist noch nicht genug! Durch die tiefe Temperatur im August sinkt sogar die Schneefallgrenze und so fallen im Sommermonat sogar die ersten Schneeflocken in Baden-Württemberg.

echo24.de berichtet, wo genau man mit Schnee in Baden-Württemberg rechnen muss.

„Wir haben sehr kalte Luftmassen (...) für die aktuelle Jahreszeit in 1.500 Metern Höhe“, erklärt Dominik Jung, Meteorologe von wetter.net.