Köln bekommt neue Stadtbahnen – mit Klimaanlage und zusätzlichen Türen

Von: Mick Oberbusch

Teilen

Diese aktuellen Niederflurbahnen gehören bei der KVB in Köln bald der Vergangenheit an – neue Fahrzeuge wurden bestellt. © Thomas Banneyer/dpa

Die KVB stellt neue Bahnen vor, die bald durch Köln fahren sollen. Sie bieten Fahrgästen mehr Platz, sind modern ausgestattet und haben eine Klimaanlage.

Köln – Die Kölner Verkehrsbetriebe (KVB) rollen bald in neuem Gewand durch Köln. Wie das Unternehmen nun bekannt gab, können sich Interessierte die rund 60 neuen, bestellten Fahrzeuge in Kürze im KVB-Museum in Köln-Thielenbruch ansehen. Und dabei einiges beobachten: Unter anderem wurden die neuen Bahnen mit zusätzlichen Türen, einem moderneren Interieur und sogar Klimaanlagen ausgestattet.

24RHEIN stellt die neuen KVB-Stadtbahnen vor und verrät, wann die neuen Bahnen durch Köln rollen werden.

Auch die Bauweise wurde verändert, statt aus zwei gekoppelten Kurzzügen bestehen die neuen Fahrzeuge „nur“ aus einem, deutlich längeren Waggon. So wird die Zwischenkupplung, durch die es in Köln immer wieder zu Unfällen gekommen war, überflüssig. (mo)