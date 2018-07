Kurios: Traurige Kühe sorgen für Polizei-Einsatz

Weil eine Kuhherde in Saalfeld aus Sicht eines Nachbarn viel zu laut muhte, rief der Mann die Polizei.

Saalfeld - Er habe befürchtet, die Tiere eines Landwirtschaftsbetriebs im Südosten Thüringens hätten kein Wasser mehr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Vor Ort habe sich aber herausgestellt, dass die Kühe am Montagmorgen genug Futter und Wasser hatten. Die Muttertiere sorgten sich den Angaben nach vielmehr um ihre Kälber, die am Vortag - wie üblich für die Jahreszeit - auf eine eigene Weide gebracht worden waren. Die Tierpfleger vor Ort gaben an, dass die Entwöhnungsphase mit lautem Ausruf wohl noch zwei bis vier Tage dauern könnte.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Monika Skolimowska (Symbolbild)