Sänger stürzt an Heiligabend von Kreuzfahrtschiff – fieberhafte Suche im Atlantik

Ein junger Mann ist offenbar von Bord des Kreuzfahrtschiffes „Harmony of the Seas“ gestürzt. Die Küstenwache sucht nun nach dem 20-Jährigen.

Miami - Die US-Küstenwache sucht nach einem 20-Jährigen, der an Heiligabend über Bord eines Kreuzfahrtschiffes gegangen und in den Atlantik gestürzt sein soll. Das berichtet der Miami Herald.

Dem Bericht nach soll es sich bei dem jungen Mann um den britischen Sänger und Tänzer Arron Hough handeln, der Teil der Crew des Schiffes „Harmony of the Seas“ gewesen sein und dort zum Ensemble des Musicals „Grease“ gehört haben soll. Das Schiff gehört der Flotte der Royal Caribbean Cruise an.

First Formal Night on Board (7/10/18)

Love a bow tie ✨ pic.twitter.com/MvToAI5a5U — Arron Luke Hough (@Arronhoughxox) 10. Oktober 2018

Sänger von Kreuzfahrtschiff verschwunden: Er erschien nicht zur Arbeit

Wie die Kreuzfahrtgesellschaft laut dem Nachrichtenportal bekannt gab, war der junge Mann am Dienstag nicht zur Arbeit erschienen. Videoaufnahmen wurden gesichtet - und die sollen zeigen, wie Hough gegen 4 Uhr am Morgen Deck 5 des Schiffes aufsuchte und danach nicht mehr gesehen wurde. „Die lokalen Behörden wurden informiert und eine schiffsweite Suche nach dem Besatzungsmitglied durchgeführt“, so eine Sprecherin gegenüber der Bild. Seither sucht die Küstenwache fieberhaft nach dem spurlos verschwundenen Mann, auch ein Flugzeug soll im Einsatz sein. Die Suche konzentriere sich auf die Gegend rund 267 Meilen (430 Kilometer) nordwestlich von Puerto Rico.

Immer wieder verschwinden Menschen während Kreuzfahrten. Der wohl aufsehenerregendste Fall spielte sich Anfang September ab, als der ehemalige DSDS-Kandidat Daniel Küblböck von Bord der „AidaLuna“ sprang. Von dem Musiker fehlt seither jede Spur. Im Gespräch mit tz.de* äußerte sich Küblböcks Vater Günther zum vorerst letzten Mal zu dem Drama um seinen Sohn.

Auch der Fall um die britische Touristin Kay Longstaff sorgte für ordentlich Wirbel. Die Frau war ebenfalls von Bord eines Kreuzfahrtschiffes gegangen. Doch was sich zunächst nach einem Unfall anhörte, bekam dann eine dramatische Wendung.

mes

