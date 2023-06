Schwimmbad-Bademeister brutal attackiert – erste Bäder ziehen Konsequenzen

Von: Sandra Sporer

Teilen

Am Wochenende kam es in mehreren Schwimmbädern in Deutschland zu Schlägereien. In Wesselburen wurde das Freibad gleich ganz geräumt.

München - Vielleicht lag es auch an dem anhaltend heißen Wetter, dass es am Wochenende in gleich drei Schwimmbädern zu Schlägereien kam. In Malsch wurde ein Bademeister verprügelt. In Berlin legten sich zwei Gäste des Sommerbads Pankow mit dem dortigen Sicherheitspersonal an. Und in Wesselburen kam es gleich zur kompletten Räumung des Freibades, weil mehrere Platzverweise ignoriert worden waren.

Schlägerei im Schwimmbad: Gäste schlagen Bademeister krankenhausreif

Als der Bademeister des Malscher Freibads die Gäste darauf hinwies, dass das Bad bald schließt, schien das ein paar Badegästen mehr als sauer aufzustoßen. Wie aus einer Meldung des Polizeipräsidiums Karlsruhe hervorgeht, schlug einer der Besucher dem Bademeister im Anschluss an dessen Ansage ins Gesicht. Mindestens eine weitere Person beteiligte sich an der Schlägerei.

In drei deutschen Schwimmbädern kam es am Wochenende zu Schlägereien. © Daniel Scharinger/IMAGO

Der Bademeister schaffte es schließlich, zu entkommen. Er verlor bei der Auseinandersetzung jedoch einen Zahn und musste anschließend wegen einer Platzwunde sowie Schwellungen ins Krankenhaus. Die Täter machten sich ebenfalls aus dem Staub. Die Polizei fahndet momentan nach ihnen.

Im Sommerbad Pankow eskaliert eine Auseinandersetzung zwischen Badegästen und Sicherheitspersonal

Wesentlich glimpflicher ging der Vorfall im Sommerbad des Berliner Stadtteils Pankow aus. Nachdem sich Besucher beschwert hatten, dass zwei Badegäste andere sexuell belästigten, stellte das Sicherheitspersonal die beiden Männer zur Rede. Vor dem Raum, in dem die Lage geklärt werden sollte, kam es dann zu einem Handgemenge zwischen den beiden Parteien.

Zu größeren Verletzungen kam es hier nicht und auch der Vorwurf der sexuellen Belästigung konnte inzwischen ausgeräumt werden, wie die Berliner Zeitung berichtet. Generell muss die Polizei in letzter Zeit häufig zu den verschiedenen Berliner Schwimmbädern ausrücken. Immer wieder kam es in den vergangenen Wochen zu Massenschlägereien. Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister fordert deshalb mehr Polizeipräsenz.

Wegen wiederholter Massenschlägereien sind Wasserrutschen und Sprungtürme in einigen Berliner Schwimmbädern bis auf Weiteres gesperrt. © Daniel Scharinger/IMAGO

Die BZ sprach bezüglich der Vorfälle mit Dr. Johannes Kleinsorg, dem Vorstandsvorsitzenden der Berliner Bäder-Betriebe. „Wir können und wollen solche Auseinandersetzungen nicht länger hinnehmen“, sagt Kleinsorg. Um weitere Auseinandersetzungen zu verhindern, sind Sprungtürme und Rutschen in den Bädern in Pankow und Neukölln bis auf Weiteres außer Betrieb. Einige Bäder sollen zusätzlich von der Polizei überwacht werden.

Platzverweise mehrfach ignoriert: Polizei räumt Freibad Wesselburen

In Wesselburen beendeten einige Badegäste den Badespaß aller Besucher des Freibads. Laut dpa hatte die Badeaufsicht die Polizei gerufen, weil eine Gruppe von sechs Personen auch nach wiederholtem Platzverweis nicht das Feld räumen wollten.

Die Badegäste hatten gegen die geltenden Regeln des Freibades verstoßen und Alkohol getrunken sowie geraucht. Als sie dann auch noch mit Flaschen warfen, wurde der Platzverweis ausgesprochen - und ignoriert. Schließlich sah die Badeaufsicht sich gezwungen, das Freibad vorzeitig um 17 Uhr zu schließen. Die Polizei half bei der Räumung.

Auch in Mallorca benehmen sich Touristen immer wieder daneben. Unter anderem, indem sie einfach ihren Müll zurücklassen und somit die Umwelt verschmutzen. Eine spanische Influencerin hat die Nase voll davon. Auf TikTok bittet sie Touristen, sich nicht weiter mitschuldig an der Zerstörung des Ökosystems der Insel zu machen. (sp)