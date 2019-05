„Zensur“: Entsetzen über AKKs Europawahl-Analyse - SPD und Opposition sorgen sich um Meinungsfreiheit

Nach der Wahl ist vor der Wahl - und so suchen AKK und ihre CDU nach Lösungen für die Zukunft. Erste Äußerungen lassen die Opposition vor „Zensur“ warnen.

Berlin - Die CDU kämpft mit den Auswirkungen der Europa-Wahl - und sorgt mit den ersten Analysen bereits wieder für Unmut. Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Montag bei der Aufarbeitung der Schlappe vom Vortag Schlüsse gezogen, die für Aufregung im Netz und bei der Opposition sorgen. SPD und FDP warnten im Anschluss unter anderem vor „Zensur“ im Internet.

Zuvor hatten sich die Spitzen der Christdemokraten in Berlin zu langwierigen Gremiensitzungen getroffen, um das krachende Ergebnis der Europawahl zu analysieren - und wohl auch, um sich mithilfe der Bremer Bürgerschaftswahl Mut zu machen. Kramp-Karrenbauer und der Bremer Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder standen danach auf einer Pressekonferenz Rede und Antwort.

Bemerkenswerte Aussagen tätigte „AKK“ jedoch erst gegen Ende des einstündigen Termins. Denn da ging es dann um das mittlerweile berühmt-berüchtigte Video des Youtubers Rezo und seinen möglichen Einfluss auf den Ausgang der Europawahl. Kramp-Karrenbauer dachte dabei in eher kryptischen Worten laut über eine mögliche Regulierung von YouTube und der digitalen Welt nach.

AKK denkt an Regulierungen: „Welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich?“

„Die Frage stellt sich schon, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich“, sagte Kramp-Karrenbauer mit Blick auf das Video. Die CDU-Chefin erklärte, es handle sich um „eine grundlegende Frage“, „über die wir uns unterhalten werden“. Das Thema werde auch in der „gesamten medienpolitischen und demokratietheoretsichen Diskussion der nächsten Zeit“ eine wichtige Rolle spielen werde, war sich Kramp-Karrenbauer sicher.

„Als die Nachricht kam, dass sich eine ganze Reihe von YouTubern zusammengeschlossen haben, um einen Aufruf gegen CDU und SPD zu starten, habe ich mich gefragt, was wäre eigentlich passiert, wenn 70 Redaktionen erklärt hätten: ‚Wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD.‘“ Kramp-Karrenbauer gab die Antwort selbst. Ihrer Meinung nach wäre dies als „klare Meinungsmache“ vor der Wahl gedeutet worden und hätte dann „sicherlich eine muntere Diskussion“ in der Bevölkerung ausgelöst. Allerdings: Auch dasRezo-Video wurde in der Bevölkerung breit diskutiert.

AKK gegen Rezo: „Ein Schlag ins Gesicht“

Für AKK war der Aufruf Rezos und vielen weiterer YouTuber, sich von CDU und SPD abzuwenden, „ein Schlag ins Gesicht für Menschen, die sich zum Großteil neben ihrem Beruf ehrenamtlich für dieses Land engagieren“. Es habe „nicht nur die Ehre einer Partei“ getroffen, sondern auch die Ehre des „großen Selbstverständnisses von bürgerschaftlichem Engagement“.

Aus den Reihen der Opposition hagelte es umgehend heftige Kritik an Kramp-Karrenbauer. „Wenn Kramp-Karrenbauer jetzt eine Netzzensur gegen CDU Kritik auf YouTube fordert, beweist sie sogar, dass Rezo Recht hat“, twitterte der SPD-Politiker Karl Lauterbach. „Ich glaube, dass die @akk nicht andere für das CDU-Ergebnis verantwortlich machen sollte“, meinte Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt.

Kramp-Karrenbauer in der Kritik: „Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren“

Auch die frühere FDP-Justizministerin Sabine Leutheusser-Scharrenberger meldete sich zu Wort: „Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren“, schrieb sie. „AKK erwägt die Regulierung von Meinungsäußerungen vor Wahlen... Das kann ich kaum glauben“, schrieb der Parteichef der Liberalen, Christian Lindner.

Die Forderung von @akk ist abwegig! Wir brauchen eine Debatte über politische Lösungen – #Zensur hat in einer Demokratie nichts verloren. #Meinungsfreiheit — S.L.-Schnarrenberger (@sls_fdp) 27. Mai 2019

„Widerspruch in der Sache ist nicht Wahlkampf und muss folglich auch nicht reguliert werden. Diesen Widerspruch darf jede und jeder leisten“, erklärte Juso-Chef Kevin Kühnert. Und fügte - wohl auch als Seitenhieb auf die Debatte um seine Sozialismus-Thesen hinzu: „Verkneife mir als guter Demokrat alle DDR-Vergleiche...“

Kramp-Karrenbauer konterte noch am Abend: „Es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen“, schrieb sie auf Twitter. Meinungsfreiheit sei ein hohes Gut in der Demokratie. „Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten“, erklärte sie. Ob das ihre Kritiker besänftigen kann - es bleibt abzuwarten.

Es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Meinungsfreiheit ist hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten. #Rezo #Youtuber — A. Kramp-Karrenbauer (@akk) 27. Mai 2019

Die gesamte Pressekonferenz von AKK sehen Sie hier im Video:

