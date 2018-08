23-Jähriger stellt drei Spraydosen bei 200 Grad in Backofen - mit fatalen Folgen

Feuerwehr- und Polizeieinsatz in Korbach: dort hat ein 23-Jähriger eine Sprühdose in den heißen Backofen gestellt - mit fatalen Folgen.

Korbach - Ein 23-Jähriger hat im hessischen Korbach (ca. 24.000 Einwohner) eine Spraydose in einen 200 Grad heißen Backofen gestellt, wie extratipp.com* berichtet. Wenig später eilten Feuerwehr und Polizei zu dem Mehrfamilienhaus in der Solinger Straße in Korbach. Der Reihe nach.

Korbach: 23-Jähriger stellt Spraydose in heißen Backofen - es folgt Explosion

Gegen 12.25 Uhr am Donnerstag (30.08.) war der 23-Jährige mit zwei Kumpels im Obergeschoss, als er den Backofen auf 200 Grad erhitzte. Als der Ofen heiß war, stellte der junge Mann die drei Spraydosen, mit denen er sein Fahrrad lackieren wollte, in den Ofen. "Auf der Spraydose stand, dass sie vorgewärmt werden muss", erklärte der Pressesprecher des Polizeipräsidiums Nordhessen, Jörg Dämmer, auf extratipp.com*-Nachfrage.

Dann allerdings unterlief dem 23-Jährigen ein fataler Fehler: Er ging mit seinen Freunden ins Nachbarzimmer und vergaß die drei Farbspraydosen im Backofen. Mit fatalen Folgen: Die überhitzten Spraydosen gingen im Backofen hoch und lösten eine riesige Explosion aus! Die gute Nachricht: Der 23-Jährige und seine Kumpels aus Korbach blieben wie durch ein Wunder unverletzt, weil die Wohnungstüre und das Fenster geöffnet waren. So konnte die massive Druckwelle entweichen.

"Wären sie im Zimmer mit dem Backofen geblieben, hätte es tödlich enden können", so Jörg Dämmer. Durch die Wucht der Explosion wurde eine 11.5 Ytong-Wand verschoben. Der Sachschaden beträgt ca. 10.000 Euro. Ein Alkohol- und Drogentest bei dem 23-Jährigen verlief negativ.

