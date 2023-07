Seit Tagen Regen und Gewitter – wann kommt der Sommer zurück nach NRW?

Grau, trüb und nass – so sieht es seit Tagen in NRW aus. Sommer-Feeling kommt da aktuell nicht auf. Das könnte sich erst im August ändern.

Köln – Der Sommer in NRW fällt seit Tagen vielerorts sprichwörtlich ins Wasser. Dichte graue Wolken bringen immer wieder Regen und Gewitter. Aktuell gibt es kaum einen Tag ohne Warnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Dazu ist es mit knapp über 20 Grad weiterhin verhältnismäßig kühl für die Jahreszeit. Und auch in den kommenden Tagen ist kaum Besserung in Sicht. Die Sonne lässt sich vorerst nur selten blicken. Aber wann kommt die Wetterwende?

