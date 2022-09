Frau (27) klärt Diebstahl in Rheinland-Pfalz mit Kuscheltier auf

Mit einem mit GPS-Signal präparierten Teddybär hat eine Frau (27) in Mainz (RLP) einen Dieb überführt. (Fotomontage) © Robert Michael/picture alliance/dpa

Mithilfe eines Teddybären hat eine Frau (27) eine wochenlange Diebstahlserie in Mainz aufgeklärt. Lesen Sie hier, mit welchem genialen Trick das Opfer den Täter überführt hat:

Einen wahrlich tierischen Coup hat eine Frau in Mainz gelandet. Denn mit einem cleveren Trick hat die 27-Jährige am Donnerstagvormittag (15. September) einen mutmaßlichen Seriendieb überführt, wie das zuständige Polizeipräsidium Mainz mitteilt. Ihr Lockvogel: Ein kuschliger Teddybär, der es jedoch in sich hat.

LUDWIGSHAFEN24 weiß, mit welch cleverem Teddy-Trick die Frau in Mainz einen Dieb überführt hat.

Vermutlich wochenlang hatte der Dieb zuvor den Briefkasten der Frau geplündert – bis ihr es zu bunt geworden ist und sie tätig wurde. (pek)