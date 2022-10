Goldener Oktober: Die besten Tipps für NRW – verkaufsoffener Sonntag, Kirmes, Flohmarkt

Von: Nina Büchs

Raus an die frische Luft und den sonnigen Herbst genießen: Das und vieles mehr bietet sich am Wochenende in NRW an. (Archivbild) © Maja Hitij/dpa

NRW kann sich auf ein Wochenende mit Sonne und milden Temperaturen freuen. Die besten Freizeit-Tipps zum „goldenen Oktober“ im Überblick.

Köln – In Köln und NRW zeigt sich der das goldene Oktober-Wetter aktuell von seiner schönsten Seite – viele Menschen zieht es nach draußen, um die warmen Sonnenstrahlen zu genießen. Auch am Wochenende ist es mit Temperaturen bis maximal 17 Grad mild, die Sonne zeigt sich vor allem am Sonntag. Was aber kann man am kommenden Herbstwochenende (8./9. Oktober) in und um Köln unternehmen?

Tipps fürs Wochenende: Flohmarkt am RheinEnergie-Stadion

Von Stand zu Stand schlendern, nach alten Schätzen kramen und ein neues Highlight für den Kleiderschrank oder das Wohnzimmer finden – das ist am Wochenende auf zahlreichen Flohmärkten in Köln möglich. Am Samstag findet zum Beispiel der Flohmarkt in der Alten Feuerwache im Agnesviertel statt, am Sonntag können Schnäppchenjäger am RheinEnergie-Stadion oder am Mädelsflohmarkt in der Pattenhalle nach Vintagekleidung, gebrauchter Deko oder anderen Antiquitäten suchen.

Flohmarkt in der Alten Feuerwache (Agnesviertel): Samstag, 8. Oktober, 10 bis 17 Uhr

Samstag, 8. Oktober, 10 bis 17 Uhr Floh- & Antikmarkt am RheinEnergieStadion (Müngersdorf): Samstag, 8. und Sonntag, 9. Oktober, 10 bis 18 Uhr

Samstag, 8. und Sonntag, 9. Oktober, 10 bis 18 Uhr Mädelsflohmarkt in der Pattenhalle (Ehrenfeld): Sonntag, 9. Oktober, 11 bis 17 Uhr

Wochenende in Köln: Ein Besuch auf der Kirmes

Bei einer Fahrt mit der „Wilden Maus“, der Riesenschaukel „Konga“ oder dem Freifall-Turm Adrenalin-Kicks erleben – das ist in NRW auf Kirmes und Volksfesten möglich. Noch bis einschließlich Sonntag, 9. Oktober, läuft zum Beispiel die Kirmes in Krefeld – auch Sprödentalkirmes genannt. Ende Oktober startet in Köln übrigens auch wieder die Deutzer Herbstkirmes 2022 an der Deutzer Werft. Eine andere Möglichkeit, abseits der Kirmes Action pur zu erleben, ist zum Beispiel ein Besuch im Freizeitpark. Das Phantasialand in Brühl liegt zum Beispiel nur einen Katzensprung von Köln entfernt. Auch der Moviepark in Bottrop ist immer einen Besuch wert.

Goldener Oktober in Köln – ab in die Sauna

Am Wochenende suchen viele Menschen nach Entspannung und Erholung. Besonders gut eignet sich dafür zum Beispiel ein Besuch in der Therme oder in der Sauna. Auch rund um Köln gibt es viele Orte für ein ausgiebiges Wellness-Programm. 10 Saunen und Thermen in und um Köln im Überblick:

Verkaufsoffener Sonntag am 9. Oktober – ausgiebig shoppen in Köln, Leverkusen, Düsseldorf

Am Sonntag, 9. Oktober, steht in vielen Städten in NRW außerdem wieder ein verkaufsoffener Sonntag an. Geshoppt werden kann unter anderem in Düsseldorf-Eller, in Köln-Porz oder in der Innenstadt von Herford. Ein Überblick:

Bielefeld: Von 13 bis 18 Uhr (Brackwede)

Brakel: Von 13 bis 18 Uhr

Detmold: Von 13 bis 18 Uhr

Düsseldorf: Von 13 bis 18 Uhr (Eller)

Herford: Von 13 bis 18 Uhr (Innenstadt)

Köln: Von 13 bis 18 Uhr (Stadtbezirk Köln-Porz)

Leverkusen: Von 13 bis 18 Uhr (Opladen)

Neuss: Von 13 bis 18 Uhr

Troisdorf: Von 13 bis 18 Uhr

Events am 8./9. Oktober in Köln: Mülheimer Weinwoche, lit. COLOGNE

Mülheimer Weinfest: Freitag, 30. September, bis Sonntag, 9. Oktober 2022

lit.COLOGNE: Mittwoch, 5. Oktober, bis Samstag, 24. Oktober 2022

Auf der rechten Rheinseite findet aktuell übrigens die Mülheimer Weinwoche statt. Ein anspruchsvolles Programm bietet unter anderem das internationale Literaturfestival „lit. Cologne“, das klassische Lesungen durch Diskussionen, Gespräche und Formen aus Theater und Kabarett ergänzt. Weitere aktuelle Events und Veranstaltungen in und um Köln zeigt 24RHEIN im Überblick. (nb)