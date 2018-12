Totes Mädchen (2) in Flüchtlingsheim entdeckt - Mordkommission ermittelt

Rettungskräfte haben ein zweijähriges Mädchen tot in einer städtischen Unterkunft in Köln-Weiden gefunden. Die Mordkommission ermittelt.

Köln - In einem Zimmer einer städtischen Unterkunft in Köln-Weiden haben Rettungskräfte am Montagmorgen ein totes zweijähriges Mädchen entdeckt, wie die Polizei am Montagnachmittag mitteilte.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Aufgrund massiver Verletzungen des Kindes hat die Polizei Köln nach eigenen Angaben eine Mordkommission eingerichtet. Eine Obduktion am Nachmittag soll die genauen Todesumstände klären. Die Eltern des Mädchens stammen aus Nigeria und werden in einer Klinik vernommen, so die Polizei.

Ergebnisse der Obduktion werden voraussichtlich erst am Dienstag in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Köln bekannt gegeben, sagte ein Pressesprecher der Polizei Köln gegenüber unserer Redaktion.

Mutter stand verwirrt vor der Wohnung des Kindsvaters

Nach bisherigen Ermittlungen sei die Mutter (30) des Mädchens am Montagmorgen vor der Wohnung des Kindsvaters im Stadtteil Mülheim verwirrt angetroffen worden. Alarmierten Einsatzkräften eines Rettungswagens habe die Frau dann den Hinweis auf die tote Tochter in ihrem Zimmer in der städtischen Unterkunft gegeben, so die Polizei.

Lesen Sie auch: Vergangene Woche erschütterte der gewaltsame Tod einer 17-Jährigen in Sankt Augustin Deutschland.

ml